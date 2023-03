Serviço itinerante

‘Procon-JP no seu bairro’ retoma atendimento nesta terça-feira, no Mercado Público de Mangabeira

20/03/2023 | 11:00 | 53

O ‘Procon-JP no seu bairro’, que leva assistência ao consumidor em sua própria comunidade, vai atender no Mercado Público de Mangabeira (Avenida Josefa Taveira) nessa terça-feira, 21 de março, das 8h às 12h. O serviço móvel da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor também participa do Programa da Prefeitura de João Pessoa ‘Caravana do Cuidar’, toda sexta-feira, que faz atendimento itinerante à população em várias localidades, através dos serviços disponibilizados pelas secretarias.

O atendimento móvel do Procon-JP leva para os bairros a mesma estrutura dos serviços que são disponibilizados na sede da Secretaria. “A equipe de advogados que atende ao consumidor no ônibus está preparada para tirar dúvidas e dá orientação e, caso haja necessidade, também abrir processo administrativo”, informa o secretário Rougger Guerra.

O consumidor que for em busca de atendimento no ônibus do Procon-JP deve levar os originais e as cópias de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e a nota fiscal ou o contrato referente à reclamação. “Esses documentos são necessários para quem vai necessitar abrir um processo administrativo”, esclarece o titular do Procon-JP.

O ‘Procon-JP no seu bairro’ também vai disponibilizar consulta gratuita ao Serasa e, quem for utilizar, este serviço basta apenas a apresentar o CPF, porém, para quem vai buscar informações para terceiros é preciso levar uma procuração devidamente autorizada do nome a ser consultado.

Serviço:

ProjetoProcon-JP no seu bairro

Data: 21/03/2023

Local: Mercado público de Mangabeira (Avenida Josefa Taveira)

Horário: das 8h às 12h