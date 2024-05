confira o desempenho dos jogadores na temporada 2023/24

A temporada europeia de futebol está chegando ao fim e, pensando nisso, o Jornal da Paraíba resolveu trazer um panorama dos jogadores paraibanos que atuaram entre as principais ligas do continente. Para a pesquisa, foram analisadas a Primeira e a Segunda divisão de seis países: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal. Ao todo, são quatro paraibanos na Europa, disputando as grandes competições das nações citadas: Matheus Cunha, Luis Henrique, Arthur Cabral e Lucas França.

Paraibanos na Europa: Matheus Cunha foi o responsável por levar a bandeira da Paraíba até a primeira divisão da Inglaterra, na temporada 23/24. Marc Atkins/Getty Images

Somando as atuações dos atletas da Paraíba, a bandeira do estado esteve representada em campo 144 vezes. O jogador paraibano que atuou mais vezes dentro das quatro linhas, na temporada 2023/24, foi Arthur Cabral, com 43 aparições, quatro delas, inclusive, na Champions League, principal competição europeia. No entanto, não foi suficiente para levar o Benfica até as oitavas de final do torneio. Porém, o campinense esteve presente também na Europa League.

Assim como o atacante do time português, quem figurou no segundo campeonato mais importante do velho continente foi Luis Henrique, com o Olympique de Marseille. O time francês, com pessoense, foi o responsável por eliminar o Benfica de Arthur Cabral, nas quartas de final, conquistando a classificação nos pênaltis.

Luis Henrique foi um dos paraibanos na Europa, que disputou a Ligue 1, com o Olympique de Marseille. Valerio Pennicino (UEFA/UEFA) / Getty Images

Paraibanos na Europa: Matheus Cunha

Último paraibano a vestir a camisa da Seleção Brasileira, Matheus Cunha foi um dos grandes nomes do Wolverhampton na temporada 2023/24. O pessoense participou de 19 gols da equipe na Premier League, balançando as redes 12 vezes e contribuindo com nove assistências.

Matheus Cunha balançou as redes 12 vezes na Premier League, na temporada 2023/2024. Reuters/Paul Childs

Cunha teve um início brilhante de temporada, porém, uma lesão o afastou dos gramados por dois meses, do início de fevereiro até o início de abril. No entanto, nos oito jogos finais da Liga Inglesa, após a sua reestreia, ele participou de quatro gols, marcando três vezes e servindo o seu companheiro uma.

Com o desempenho, o pessoense foi o artilheiro dos Wolves, juntamente com Hee-Chan-Hwang, com 12 gols. Além de ser o jogador com mais participações diretas para gol.

Luis Henrique

De volta à França, após dois anos no Botafogo, Luis Henrique voltou a vestir a camisa do Olympique de Marseille. Em seu retorno, o atacante atuou 24 vezes, entre Ligue 1,Copa da França e Europa League. Apesar de entrar em campo mais de 20 vezes, o pessoense marcou apenas um gol.

Paraibanos na Europa: Luis Henrique voltou ao Olympique de Marseille após dois anos no Botafogo. Christophe Simon / AFP

Com o time francês, o camisa 44 terminou a competição francesa na 8ª colocação, ficando de fora dos principais torneios europeus na temporada 2024/25. Na Europa League, o Olympique de Marseille caiu para o campeão, a Atalanta, nas semifinais.

Arthur Cabral

Em sua primeira temporada no Benfica, Arthur Cabral foi um dos nomes que configurou o segundo ataque mais goleador do Campeonato Português, com 77 gols. Na liga, em 28 aparições, o jogador natural de Campina Grande ajudou a sua equipe com oito participações, balançando as redes seis vezes e servindo os companheiros duas vezes.

Paraibanos na Europa: Arthur Cabral levou a bandeira da Paraíba até a Champions League, com o Benfica. Reprodução/AFP

A segunda competição com mais gols do paraibano, na temporada 2023/24, foi a Copa de Portugal, na qual ele marcou três vezes. O Benfica, no entanto, caiu nas semifinais para o Sporting, com o placar agregado de 4 a 3.

Lucas França

Diferentemente de seus conterrâneos, no lugar de marcar gols, Lucas França defende a meta. O goleiro, que atualmente defende as cores do CD Nacional, acumula passagens por Cruzeiro, Ceará e Guarani, no futebol brasileiro. O jogador natural de Alhandra também foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, com a Raposa mineira. Na temporada de 2023/24, o atleta esteve presente em 38 jogos, sendo 33 na segunda divisão da Liga de Portugal e conquistou o acesso para primeira divisão.

Lucas França esteve presente em 38 jogos do CD Nacional. Reprodução/Arquivo Pessoal

Conquistando o vice-campeonato do torneio, Lucas França compõe a quarta melhor defesa da competição. O goleiro também recebeu o prêmio de melhor da sua posição nos meses de abril, outubro e novembro.

