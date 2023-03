AO VIVO Benfica x Vitória de Guimarães: Onde assistir EM DIRETO Português 22/23, HOJE (18/03), escalações, palpites

O jogo entre Benfica x Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português 2022/2023 (Liga Portugal bwin), acontece hoje, HOJE (18/03) às 15 hs. O mandante desta partida será Benfica que busca a vitória sob seus domínios.

12:30 Portimonense x Vizela Rodada 25 15:00 Arouca x Paços de Ferreira Rodada 25 15:00 Benfica x Vitória de Guimarães Rodada 25 17:30 Estoril x Chaves Rodada 25

Benfica x Vitória de Guimarães – AO VIVO AQUI

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting. A ESPN anunciou neste ano que garantiu a transmissão de mais um torneio em sua grade. A FoxSports também tem os direitos de transmissão e as duas emissoras podem fazer a transmissão das partidas da Liga Nos, o Campeonato Português.

Mas, a partir de agora, os canais vão passar com exclusividade os jogos do Campeonato Português no Brasil. ESPN e FOX SPORTS possuem transmissão nas principais TVs a cabo do país e também em seu aplicativo. Enfim, para assistir online, precisa ser assinante.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E TIMES

Benfica Vlachodimos; Bah, Otamendi, Silva, Grimaldo; Aursnes, Luis; Neres, Mario, Silva; Ramos

Vitoria de Guimaraes Oliveira; Maga, Villanueva, Amaro, Freitas; Bamba, Andre; Janvier, Andre Silva, J Silva; Anderson Silva

PLACAR AO VIVO, PROGNÓSTICOS, PALPITES, ESCALAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO PORTUGUÊS

PALPITES:

15:00 Benfica 2 x 0 Vitória de Guimarães Rodada 25

Onde assistir Benfica x Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português AO VIVO, EM DIRETO PALPITES E PROGNÓSTICOS

Desta forma, a transmissão não ocorrerá pela TV Aberta, mas para os assinantes do ESPN, a partida estará disponível. A TV por assinatura sempre escolhe os principais jogos, em especial de Benfica, Porto e Sporting, além do Vitória.

DATA HOJE (18/03) Transmissão ESPN: não FOX SPORTS: NÃO STAR PLUS: SIM HORÁRIO 17:15 hs (de Brasília)

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA BWIN 2022/2023

QUEM SÃO OS ARTILHEIROS DO CAMPEONATO PORTUGUÊS DE 2021/2022?

Aliás, o Benfica, Porto, Sporting eram os grandes favoritos no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O Benfica já conquistou 37 vezes o campeonato, seguido de Porto com 28 títulos e Sporting. com 18. A liga Nos, ou Liga 1, ainda conhecida como Campeonato Português, é sempre polarizado entre estes times.

NOTA LEGAL: Assim sendo, O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

CAMPEONATO PORTUGUÊS 2022/2023

Mas, O Campeonato Português, também é conhecido como Primeira Liga .

O Campeonato de Portugal (Português para “Campeonato de Portugal”) é o quarto nível do sistema de ligas de futebol português. Juntamente com a Liga 3 da terceira divisão, é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Primeira Liga é o principal escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal. Criada na época 1934–35 pela Federação Portuguesa de Futebol, é organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional desde a temporada 1995–96. É disputada por dezoito clubes, num sistema de promoção e despromoção com a Segunda Liga.

Campeão atual: Futebol Clube do Porto Maior Campeão: Benfica (37 títulos) Fundação: 1934–35 Atual Campeão: FC Porto (30.° título) Edições: 88 Local de disputa: Portugal

