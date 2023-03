Melhorias

Prefeitura começa obra no campo do estádio da Graça para instalação de grama sintética

20/03/2023 | 15:15 | 66

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), começou a reforma no campo do estádio da Graça, no bairro de Cruz das Armas. O local vai passar pela implantação de um gramado sintético, além da instalação de cadeiras enumeradas. O prazo para conclusão da obra será de até quatro meses.

No local, a empresa responsável por ganhar a licitação para fazer o serviço já retirou toda a grama natural. O próximo passo será a retirada de todo entulho e em seguida começar o processo para colocar o sintético. “É uma maravilha, uma vitória. Uma iniciativa do prefeito Cícero Lucena que acredita muito no esporte. Ficamos muito felizes em poder ver acontecer o planejamento. Estamos vendo a obra ser iniciada. Vamos entregar a Graça totalmente renovada. Vai elevar a qualidade do futebol da cidade”, comentou o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

Um dos objetivos da gestão municipal é que a Graça volte a receber jogos oficias do Campeonato Paraibano. Inaugurado em 9 de janeiro de 1944, o local foi por várias décadas um dos principais estádios de futebol da Paraíba.

Atualmente, o espaço tem sido utilizado mais pelo futebol amador da cidade. A última vez que a Graça foi utilizada na primeira divisão do estadual foi em 2016. Kaio Márcio afirmou que o local deve ficar apto para receber as partidas já no ano que vem.

“Esse é um esforço que estamos tendo para atingir todas as adequações e que acabe de uma vez o problema que sempre temos em relação a grama. A gente sempre tem no mínimo quatro meses de descanso do campo. Acaba que com a grama sintética não perderia esses quatro meses. O futebol profissional e amador vai aproveitar muito, além das escolinhas que temos na gestão”, concluiu.