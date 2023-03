Mais infraestrutura

Prefeitura realiza maior programa de pavimentação da história e obras seguem avançando

04/03/2023 | 17:00 | 81

João Pessoa vive o maior programa de pavimentação de sua história, com obras em 60 bairros da Capital, que estão ganhando ruas com drenagem, calçadas padronizadas e acessibilidade, passando a oferecer mais dignidade aos moradores. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que já entregou 85 ruas, outras 132 estão com serviços em andamento e 697 receberam ordem de serviço.

O programa avança para atingir uma meta ousada: até o final de 2024, a Prefeitura de João Pessoa pretende entregar mil ruas pavimentadas em toda Capital. “O prefeito Cícero Lucena determinou que até junho desse ano todas as ruas estejam contratadas”, explicou o secretário da Seinfra, Rubens Falcão, lembrando que as ruas pavimentadas fazem parte de outro dado bastante significativo. “São 212 obras de infraestrutura já entregues a população desde o início da atual gestão”, completou.

Quem se beneficia de uma obra de pavimentação garante que a vida fica mais confortável. A aposentada Maria do Socorro Maciel, de 78 anos, moradora da Rua Maria de Lourdes Silva Guedes, no Geisel, onde a Prefeitura de João Pessoa inaugurou cinco ruas na última quinta-feira (2), lembrou da poeira e dos buracos, nos dias de sol, e da lama, nos dias de chuva. “Tinha dia que eu até chorava. Uma rua feia, horrível”, desabafou. “Graças a Deus e a Prefeitura, agora a gente tem mais dignidade”, disse a aposentada.

No Jardim Cidade Universitária, os serviços também avançam e mais moradores podem comemorar uma nova realidade. “Perdi a conta de quantas promessas a gente recebeu. Todo ano alguém dizia que a rua seria calçada, mas só agora eu posso dizer realmente que o desejo de todos os moradores foi realizado”, disse Rayssa Cabral Figueiredo, que mora na Rua Maria Lianza há mais de vinte anos. A rua dela foi inaugurada na última terça-feira (28).

Asfalto – Em outra frente, a Prefeitura de João Pessoa também avança com outro programa – o de asfalto e recapeamento, que já entregou 79 vias em mais de 20 bairros da Capital. E novos contratos já estão assegurados para que o programa continue contemplando novas vias em mais bairros da cidade.

Uma dessas vias é a Avenida Cruz das Armas, um importante corredor, que liga o Centro da cidade as rodovias BR-101 e BR-230. A Seinfra está substituindo a malha asfáltica, com expectativa de conclusão no final de março.