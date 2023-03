Campinense, Nacional de Patos e Sousa conhecem adversários da primeira fase da Série D

Compartilhe















Os times paraibanos Campinense, Nacional de Patos e Sousa representarão o estado na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. E, na noite de sexta-feira, Raposa, Canário e Dinossauro conheceram os seus adversários da primeira fase da competição nacional, que está prevista para iniciar no dia 7 de maio.

De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os três times ficaram divididos em um dos oito grupos regionalizados, respeitando, assim, o formato das últimas edições do torneio. Os clubes jogarão em partidas de ida e volta. Ao todo, 14 rodadas serão disputadas. Os quatro melhores colocados de cada chave avançarão para a segunda fase da competição.

Na quarta divisão, Raposa, Canário e Dino estarão no Grupo A03, junto de Iguatu, Globo FC, Santa Cruz, Potiguar e Pacajus. Na Série D do Brasileirão de 2023 os clubes terão o direito de inscrever até 50 jogadores na competição nacional de futebol. A data limite para inscrição será 4 de agosto.

Veja também Copa do Brasil: Botafogo-PB visita o Águia de Marabá em jogo que vale R$ 900 mil

Valores de premiação da Série D de 2023

primeira fase: 64 clubes recebem R$ 300 mil — pagos em três parcelas

64 clubes recebem R$ 300 mil — pagos em três parcelas segunda fase: 32 clubes ganham mais R$ 100 mil

32 clubes ganham mais R$ 100 mil terceira fase: 16 clubes recebem mais R$ 100 mil

16 clubes recebem mais R$ 100 mil quarta fase: oito clubes ganham mais R$ 100 mil

oito clubes ganham mais R$ 100 mil quinta fase: 4 clubes recebem mais R$ 100 mil

4 clubes recebem mais R$ 100 mil final: Campeão e vice ganham mais R$ 100 mil

As estreias das três equipes paraibanas na competição estão previstas para os dias 6 ou 7 de maio. O Campinense visitará o Pacajus, o Sousa enfrentará o Globo FC em Ceará-Mirim, e o Nacional de Patos receberá o Potiguar.

Confira as datas previstas para o mata-mata da Série D

segunda fase: 29 de julho a 6 de agosto

29 de julho a 6 de agosto terceira fase (oitavas de final): 12 de agosto a 20 de agosto

12 de agosto a 20 de agosto quarta fase (quartas de final): 26 de agosto a 3 de setembro

26 de agosto a 3 de setembro quinta fase (semifinal): 6 de setembro a 10 de setembro

6 de setembro a 10 de setembro sexta fase (final): 16 de setembro e 23 de setembro

campinense

destaques

Nacional de patos

série d

sousa

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

1 comentário

Renato Silveira disse: 4 de março de 2023 às 16:24 Vergonha que esta “diretoria” AMADORA nos deixou. E a situação tende a piorar com a não classificação no campeonato paraibano, ficando sem calendário em 2024. “Diretoria” FRACASSADA. Responder

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Arlan desfalcará o Nacional de Patos pelo restante do Campeonato Paraibano

Jogador do Nacional de Patos sofreu uma lesão no treino da sexta-feira. O defensor já está sendo acompanhado pelos médicos do Canário do Sertão. O clube não divulgou prazo de retorno do atleta.

Esportes

FPF-PB divulga grupos do Campeonato Paraibano Sub-17 de 2023; confira

Campeonato Paraibano Sub-17 está previsto para iniciar no próximo dia 8 de abril. Ao todo, 33 equipes disputarão a taça da competição estadual de base.

Esportes

Copa do Nordeste 2023: Campinense perde para o Ferroviário no Amigão

Jogando em casa, Raposa perde para o Tubarão por 3 a 2 e se complica ainda mais no Grupo B do Nordestão.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter