UFPB divulga 5ª chamada da lista de espera do Sisu 2026; confira

Nova chamada da lista de espera foi divulgada nesta terça-feira (19).. Angelica Gouveia

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou nesta terça-feira (19) uma nova chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A lista foi publicada pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG), com o objetivo de preencher 283 vagas para os períodos 2026.1 e 2026.2.

Segundo o cronograma divulgado pela UFPB o cadastramento ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio, exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Clique aqui e confira a 5ª chamada da lista de espera do Sisu

Para ter acesso ao Sigaa, é preciso usar o código de acesso enviado ao e-mail cadastrado pelo candidato na inscrição no Sisu. Se o candidato precisar corrigir documentos enviados, é possível até o dia 25 de maio.

O candidato convocado que não realizar o cadastramento obrigatório perderá o direito à vaga no Sisu 2026.