resultado dos pedidos de isenção é divulgado

Enem 2025: tema da redação é ‘Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira’ – Foto: Divulgação. Divulgação

O resultado dos pedidos de isenção para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi divulgado, nesta quarta-feira (13). A lista de aprovados pode ser conferida na Página do Participante, com o login único do gov.br.

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Além do pedido de isenção, também foram divulgados os resultados referentes às justificativas dos candidatos que se inscreveram e não compareceram à edição de 2025 do exame.

Período de recursos

Os candidatos que tiveram o pedido de isenção negado, ou a justificativa de ausência reprovada, poderão entrar com recurso na Página do Participante a partir desta quarta-feira (13). O período para a abertura do recurso segue aberto até as 23h59 de sexta-feira (19).

Para a realização do processo, o candidato deverá apresentar alguma documentação que comprove a inclusão em uma das seguintes situações definidas pelo MEC:

estar matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2026), em escola pública;

ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em unidade de ensino privada;

estar em situação de vulnerabilidade e com família inscrita no CadÚnico;

ser beneficiário do programa federal Pé-de-Meia, inclusive treineiros do 1º e 2º ano do ensino médio.

Além disso, para a contestação da negativa da isenção da taxa, os participantes devem apresentar a declaração de realização de todo o ensino médio em escola do sistema público (municipal, estadual ou federal) ou histórico escolar do ensino médio, com assinatura da escola.

No caso dos alunos que desejam entrar com recurso para a justificativa de ausência, é preciso enviar nova documentação que conste o nome completo do candidato em 2025. A documentação precisa estar datada e assinada.

O resultado dos recursos será divulgado no dia 25 de maio. Caso a solicitação seja recusada, os candidatos terão que pagar a taxa para se inscrever no exame.

Período de inscrição

A inscrição no Enem permanece obrigatória mesmo para os candidatos com o pedido de isenção aprovado. O período de inscrição ainda não foi confirmado, mas, segundo o MEC, será divulgado em breve.

*Com informações da Agência Brasil