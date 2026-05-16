Plantação de maconha com 18 mil pés é incinerada em Monteiro e um suspeito é preso – Foto: Polícia Federal.

Uma plantação com 18 mil pés de maconha, que estava sendo utilizada por um grupo criminoso para abastecer o tráfico de drogas, foi encontrada e incinerada pela Polícia Federal e pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar, nesta quarta-feira (13), na cidade de Monteiro, no Cariri da Paraíba. Uma pessoa foi presa durante a ação policial.

De acordo com a Polícia Federal, além da plantação, também foi encontrada uma estrutura para permanência dos suspeitos que administravam o local, com acampamento improvisado, destinada ao preparo de alimentos, instalação com estufa para secagem da maconha e sistema de irrigação por gotejamento, que captava água do canal de transposição do Rio São Francisco.

Na ação das polícias, diversos suspeitos fugiram pela região de mata nos arredores da plantação. A única pessoa presa foi capturada em flagrante.

As investigações utilizaram aeronave remotamente pilotada para avaliar a existência da plantação. A PF apontou um estágio avançado de colheita do material, com partesignificativa do material já retirado, havendo ainda porções da substância separados em sacos de lona.

Conforme a PF, as investigações continuam para identificação dos suspeitos que fugiram e também para entender a dinâmica da cadeia de financiamento e responsabilização criminal dos responsáveis pela plantação.