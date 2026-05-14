Governador Lucas Ribeiro assina ordem de serviço da Vila Olímpica de Sousa durante audiência do ODE no município — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro abriu, na noite desta quarta-feira (13), em Sousa (10ª Região Geoadministrativa), o segundo bloco de audiências do Orçamento Democrático Estadual (ODE 2026), numa grande plenária realizada no ginásio da Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Chiquinho Cartaxo. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destinou mais de R$ 118,6 milhões em obras e ações para os municípios que compõem a 10ª RGA, como a ordem de serviço para o início da construção da Vila Olímpica de Sousa (R$ 41,5 milhões), a ordem de licitação para a Central de Polícia, também em Sousa (R$ 4,4 milhões), e a assinatura de 52 contratos para concessão de microcrédito a empreendedores de Nazarezinho, Santa Cruz e Sousa.

Em sua fala de boas-vindas, Lucas Ribeiro destacou a credibilidade que o Orçamento Democrático tem conquistado junto à população. “Todos aqui acreditamos nesse instrumento na transformação que a Paraíba vive — e toda essa energia que eu recebo nesta noite de vocês é a prova de que o que se reivindica por meio desse instrumento tão importante, que é o Orçamento Democrático, é atendido. Vivemos um momento muito especial, com ações em diversas áreas, como na Saúde, com a interiorização dos serviços, fazendo com que quem mora no Sertão não tenha de sair de sua região em busca de atendimento”, disse.

O prefeito de Sousa, Hélder Carvalho, anfitrião desta primeira plenária desse segundo bloco do ODE 2026, destacou: “Que alegria contagiante e que noite especial. É hora de agradecer a cada município pela participação nesse instrumento tão importante de participação popular, que é o Orçamento Democrático, que tem transformado o nosso município”, comentou.

O secretário-executivo do ODE, Júnior Caroé, convidou a população a aproveitar o momento da melhor forma: “Boa noite, Sousa. Que bom retornar e ver toda essa energia e vontade de reivindicar. Aproveitem essa grande oportunidade”, acrescentou.

Gestão participativa — O Orçamento Democrático Estadual é o diálogo direto entre o Governo da Paraíba e a população, tornando ainda mais eficientes os investimentos regionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, como Saúde, Educação, Segurança e Infraestrutura.

No ODE deste ano de 2026, a população ficou ainda mais próxima das decisões administrativas do Governo — representantes de municípios como Marizópolis, Nazarezinho e Sousa (sede) sentam ao lado do governador Lucas Ribeiro e fazem as reivindicações que consideram prioridades.

A primeira a falar foi Larissa Isabele, do município de Sousa: “Gostaria de agradecer essa grande oportunidade e, nesta noite, representando a minha cidade de Sousa, gostaria de reivindicar a construção do Parque das Garças, espaço ecológico e de convivência. Queria pedir, ainda, a construção da rodovia para o escoamento da produção das Várzeas de Sousa e a construção do Parque da Lagoa André Gadelha”, reivindicou.

Em seguida, foi a vez de Maria Solange Vale, que reivindicou uma praça de eventos, reforma e ampliação de escolas estaduais e a descentralização dos serviços de atendimento às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) para o município de Nazarezinho. “Considero o Orçamento Democrático um instrumento de transformação real”, disse, pouco antes de iniciar a reivindicação das prioridades de seu município — todos os municípios que compõem a 10ª RGA tiveram seus representantes reivindicando as demandas regionais.

Mais ações e entregas — Durante a plenária da noite desta quarta-feira em Sousa, o governador Lucas Ribeiro destinou mais de R$ 119,6 milhões para os municípios que integram a 10ª RGA — Aparecida, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, Sousa e Vieirópolis.

Algumas ações anunciadas pelo governador Lucas Ribeiro foram as seguintes:

– convênio para custeio do Hospital Municipal Cacilda Braga (São José da Lagoa Tapada);

– custeio para diagnóstico por imagem (Sousa);

– convênio para as ações especializadas (Sousa);

– ordem de licitação para ressonância magnética do Hospital Regional (Sousa);

– ordem de licitação para reforma do equipamento municipal para implantar oncologia (Sousa);

– convênio para Policlínica Francisca César Braga (Vieirópolis);

– ordem de serviço para manutenção da Escola Cidadã Integral (ECI) Nestorina Abrantes (Lastro);

– ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Manoel Mendes (Nazarezinho);

– ordem de licitação para reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral Técnica Júlio Sarmento (Sousa);

– ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio André Gadelha (Sousa);

– ordem de serviço para manutenção da ECIT Chiquinho Cartaxo (Sousa);

– ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônia Maria Anunciação (Vieirópolis);

– convênio para pavimentação no Sítio Cais (São José da Lagoa Tapada);

– convênio para construção do campo society (São José da Lagoa Tapada);

– ordem de serviço para a construção do 14° Batalhão de Polícia Militar (Sousa);

– ordem de serviço para a construção da Vila Olímpica de Sousa;

– assinatura do termo de autorização para licitação para pavimentação da rodovia estadual PB-374.

Próxima audiência — A audiência do ODE prosseguirá nesta quinta-feira (14), em Catolé do Rocha (8ª Região Geoadministrativa). A plenária será realizada a partir das 18h, no ginásio da Escola Normal Francisca Mendes, localizada na Avenida Venâncio Neiva, 420.