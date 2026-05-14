Aquidauna tem reforço na rede de enfrentamento à violência contra a mulher – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Para avançar na rede de proteção e acolhimento às mulheres e meninas em situação de violência, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Polícia Civil, inaugurou a 64ª Sala Lilás, no município de Aquidauana.

A sétima inauguração realizada este ano ocorreu na sexta-feira (8), reafirmando o compromisso de fortalecer o atendimento cada vez mais humanizado, reservado e especializado.

A Sala Lilás oferece um ambiente acolhedor e seguro dentro da unidade policial, preparado para garantir escuta qualificada, respeito e dignidade às vítimas, contribuindo para que se sintam protegidas e amparadas no momento em que mais necessitam de apoio.

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Com a inauguração em Aquidauana, o Estado amplia sua rede de atendimento especializado, levando mais cuidado e proteção às mulheres sul-mato-grossenses.

As Salas Lilás são espaços reservados dentro de delegacias da Polícia Civil, idealizados para garantir privacidade e atendimento humanizado a vítimas de violência. Implantadas com base nos princípios da Lei Maria da Penha (11.340/06) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90), elas oferecem suporte especializado para o registro de boletins de ocorrência, solicitação de medidas protetivas de urgência e requisição de exames periciais — tudo no mesmo local.

O atendimento é realizado por equipes capacitadas, com escuta qualificada e apoio psicológico, reduzindo o risco de revitimização e o impacto emocional de quem procura a Polícia Civil para pedir ajuda.

“As salas também são equipadas de forma a permitir que seja realizado o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas, atendidas por profissionais de segurança pública capacitados, impedindo a “revitimização” dessas pessoas que teriam que relatar inúmeras vezes os fatos nas diversas esferas da investigação e do acolhimento psicossocial. Temos também um espaço para que as mulheres que, chegam acompanhadas de filhos pequenos, possam deixar essas crianças próximas, ao “alcance dos olhos”, permitindo maior tranquilidade no atendimento”, disse a delegada responsável pelo projeto, Christiane Grossi.

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A primeira Sala Lilás de Mato Grosso do Sul foi criada em 2019. Desde então, o projeto tem se consolidado como uma política de Estado. A atuação ocorre em parceria com os serviços de assistência social dos municípios, que mantêm técnicos de plantão para acompanhar as vítimas durante os trâmites na delegacia e no encaminhamento posterior a redes de proteção.

O Estado já tem 64 Salas Lilás e 12 Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs) distribuídas pelo interior, além da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, que funciona na Casa da Mulher Brasileira.

Comunicação PCMS / Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS (colaboração)

Fotos: PCMS