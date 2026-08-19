Cintia Abravanel, mãe de Tiago Abravanel, vem a público para lamentar falecimento, ‘meu amor…’

Por MRNews



Dois anos após a morte de Silvio Santos, uma nova homenagem da família voltou a emocionar os fãs do apresentador. Cintia Abravanel, filha mais velha do comunicador e mãe do ator Tiago Abravanel, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para recordar o pai e compartilhar uma mensagem carregada de carinho e saudade.

A publicação foi feita justamente na data que marca dois anos da morte de Silvio Santos, que faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Desde então, os familiares têm utilizado as redes sociais para preservar lembranças e dividir com o público momentos especiais vividos ao lado de um dos maiores nomes da televisão brasileira.

Cintia Abravanel faz homenagem emocionante a Silvio Santos

Em sua publicação, Cintia resgatou um vídeo de Silvio Santos e aproveitou o registro para escrever uma mensagem diretamente ao pai.

A filha do apresentador deixou claro que a saudade continua fazendo parte de sua rotina, mesmo dois anos depois da despedida.

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“Meu amor, meu pai. Sinto sua falta todos os dias”, escreveu Cintia.

A declaração chamou atenção justamente pela simplicidade e pelo tom pessoal. Em vez de destacar apenas a trajetória profissional do comunicador, a homenagem mostrou o lado familiar de Silvio Santos e a falta que ele continua fazendo para aqueles que conviveram de perto com ele.

Cintia também ressaltou algumas das características que mais marcaram a personalidade do pai ao longo da vida.

“Era sorriso no rosto”: filha relembra jeito de Silvio Santos

Na homenagem, Cintia descreveu Silvio como uma pessoa alegre, carismática e capaz de contagiar aqueles que estavam ao seu redor.

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“Porque você era isso: alegria. Era sorriso no rosto, risada, carisma e uma luz que contagiava todos ao seu redor”, declarou.

A mensagem retrata justamente uma das características mais associadas à imagem pública de Silvio Santos: a capacidade de transformar sua presença em um grande momento de entretenimento.

Por décadas, o apresentador esteve presente na televisão brasileira com seu jeito irreverente, brincadeiras e interação direta com o público. Fora das câmeras, entretanto, ele também era pai, avô e marido, e é essa memória familiar que Cintia procurou preservar em sua homenagem.

Dois anos sem Silvio Santos

Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na época, a morte ocorreu às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após uma infecção por Influenza A (H1N1).

A notícia provocou uma enorme comoção nacional. Silvio havia construído uma das carreiras mais longas e marcantes da televisão brasileira, além de ter criado e comandado o SBT.

Sua ausência também mudou a rotina de uma família que durante décadas esteve associada ao universo da televisão.

Cintia é uma das seis filhas de Silvio Santos e, ao longo dos anos, também esteve ligada ao setor artístico. Ela se tornou conhecida especialmente por seu trabalho no teatro e pela atuação na área cultural.

A saudade permanece dentro da família

A passagem de dois anos desde a morte do apresentador tornou-se uma oportunidade para que familiares e admiradores voltassem a compartilhar registros de Silvio.

Para Cintia, entretanto, a data possui um significado ainda mais íntimo.

A mensagem publicada nas redes sociais mostra que a lembrança do pai permanece presente no cotidiano. Ao dizer que sente sua falta “todos os dias”, ela revelou que o tempo não apagou o vínculo afetivo construído ao longo de toda a vida.

A escolha de um vídeo antigo também reforça esse sentimento. Em vez de apenas falar sobre a morte, Cintia optou por mostrar Silvio como ele era lembrado pela família: sorrindo, brincando e transmitindo a alegria que marcou sua personalidade.

Silvio Santos deixou uma marca impossível de ignorar

A trajetória de Silvio Santos ultrapassou os limites da televisão.

Senor Abravanel começou sua trajetória profissional como vendedor e comunicador e, ao longo das décadas, transformou-se em empresário e dono de um dos maiores grupos de comunicação do país.

O SBT se tornou uma das principais emissoras brasileiras, enquanto o Programa Silvio Santos entrou para a história da televisão.

Mesmo depois de sua morte, sua influência continua presente.

Programas, vídeos antigos e registros de arquivo continuam sendo revisitados pelo público, enquanto as filhas e outros familiares preservam histórias pessoais do comunicador.

A homenagem de Cintia segue justamente essa tradição de manter viva a memória de Silvio.

A mensagem de Cintia emocionou justamente por mostrar o lado mais íntimo

Silvio Santos era conhecido por milhões de brasileiros como o homem do palco, dos bordões, dos aviões, das brincadeiras e das famosas perguntas aos participantes de seus programas.

Para Cintia, porém, ele era simplesmente pai.

É esse contraste que torna a homenagem tão significativa.

Ao chamá-lo de “meu amor, meu pai” e dizer que sente sua falta todos os dias, Cintia deixou de lado a figura pública e apresentou ao público uma lembrança essencialmente familiar.

Dois anos depois da morte do apresentador, a saudade permanece.

E, ao compartilhar novamente a imagem e a personalidade alegre de Silvio Santos, Cintia mostrou que, dentro da família, a lembrança do pai continua muito mais viva do que a data de sua morte poderia sugerir.

Para os fãs, registros como esse também funcionam como uma forma de reencontrar, ainda que por alguns instantes, o comunicador que durante décadas fez parte da rotina de milhões de brasileiros.

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