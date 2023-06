Emenda Cidadã

Maior Parceiro: Prefeito libera recursos para apoiar trabalho da Casa da Paz Maria de Nazaré

26/06/2023 | 20:30 | 38

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra autorizaram, no final da tarde desta segunda-feira (26), a liberação de R$ 30 mil para apoiar o trabalho da Casa da Paz Maria de Nazaré, na comunidade Laranjeiras, no José Américo. O ato faz parte do programa Maior Parceiro e os recursos foram destinados por meio do projeto de Emendas Cidadãs, desta vez orientadas pelo vereador Carlão Pelo Bem.

“Este é um projeto lindo, que acolhe crianças e mulheres e que também os orientam e colocam no caminho da fé. É muito bom que tenhamos instituições que façam este trabalho e é nosso dever enquanto poder público ajudar como for possível”, afirmou Cícero Lucena.

A Casa da Paz Maria de Nazaré existe há cerca de 12 anos e apoia crianças, mães e grávidas. “Para nós esse apoio é muito importante para acolher estas crianças e desenvolver atividades como música, dança e evangelização”, explicou a presidente da organização, Sheila Oliveira.

Maior Parceiro – O secretário municipal da Gestão Governamental, Diego Tavares, explicou que o Maior Parceiro é o programa da Prefeitura Municipal de João Pessoa para ajudar trabalhos desenvolvidos pela sociedade civil.

“O projeto de Emendas Cidadãs faz parte desse programa permitindo que os parlamentares orientem recursos do orçamento municipal para dar suporte às mais diversas iniciativas de cunho social, como é o caso do vereador Carlão no dia de hoje”, explicou Diego Tavares.