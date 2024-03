Procon-JP comemora Dia Internacional da Mulher com atividades no SAC e lançamento de cartilha

A consumidora que for à sede do Procon-JP na avenida Dom Pedro I nesta sexta-feira, 8 de março, será homenageada com brindes e com um exemplar da Cartilha da Mulher Consumidora, que traz a legislação especifica para o gênero, além de informações e dicas das leis básicas que regem a relação de consumo de uma forma geral.

As atividades fazem parte das comemorações pelas passagens do Dia Internacional da Mulher e do Dia Mundial do Consumidor, festejado no próximo dia 15 de março.

A Cartilha da Mulher Consumidora trará abordagem da legislação nos seguintes temas: contratação de serviços de beleza; de estética; compras ou serviços contratados pela internet; compras realizadas em liquidações e política de troca; atendimento preferencial (para mães com crianças pequenas e gestantes); e cartão de crédito.

Mil exemplares – A confraternização com a mulher consumidora de João Pessoa inicia na manhã desta sexta-feira na sede do Procon-JP e prossegue durante todo o ano. O secretário Rougger Guerra informa que, inicialmente, serão entregues mil exemplares na sede, mas a distribuição prossegue nas atividades realizadas no ônibus (Procon-JP Móvel) e nas campanhas educativas feitas pela Secretaria ao longo de 2024.

“Vamos continuar distribuindo a Cartilha da Mulher Consumidora, até porque é o sexo feminino quem mais procura o atendimento na Secretaria, seja presencial ou pelo telefone. As homenagens são mais que justas”, destacou Rougger Guerra.

Mês do Consumidor – A homenagem à mulher no dia 8 é também uma das atividades de comemoração pela passagem do Dia Mundial do Consumidor festado no pr óximo dia 15, e que se estenderá por todo mês de março. “Já lançamos o ‘Procon-JP vai às aulas’ no dia 1º e nesta sexta a Cartilha da Mulher Consumidora, mas, teremos, ainda, o Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias, um dia de festividades na sede do Procon-JP no próximo dia 15 e a Corrida do Consumidor no dia 16”, informa o secretário do Procon-JP.

Serviço:

Ação: Entrega de brindes e de exemplares da Cartilha da Mulher Consumidora

Local: Sede do Procon-JP na avenida Dom Pedro I, 473

Data: 8 de março de 2024

Horário: 8h às 17h