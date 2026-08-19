Bebês de até 2 anos podem participar de aulas de dança na UFPB; veja como se inscrever

UFPB tem projeto de extensão que disponibiliza aulas de danças para bebês – Foto: UFPB. Angelica Gouveia

Um projeto da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que oferece aulas de dança para bebês e seus cuidadores abre inscrições para novas turmas no dia 31 de agosto. A iniciativa “Canguru – Dança para Bebês”, desenvolvida pelo Departamento de Artes Cênicas do Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA), vai disponibilizar 45 vagas.

Para se inscrever, os cuidadores dos bebês devem acessar o link que vai ficar disponível no perfil do projeto em uma rede social, a partir do dia 31 deste mês. As vagas vão ser distribuídas da seguinte forma:

15 vagas para bebês até 11 meses;

15 para a turma de 1 ano;

15 para a turma de 2 anos

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Ao Jornal da Paraíba, a professora Juliana Ribeiro, coordenadora do projeto, explicou que a iniciativa existe desde 2014 e tem como objetivo fortalecer os vínculos afetivos entre os bebês e seus cuidadores por meio da dança.

As aulas são divididas em quatro momentos. A programação inclui atividades de acolhimento, com músicas e a apresentação de cada bebê, aulas com temas específicos, apresentações artísticas e uma ciranda ao fim dos encontros.

Não é necessário ter experiência prévia com dança para participar. A proposta é estimular a movimentação e a exploração corporal das crianças e dos adultos por meio de atividades lúdicas.

As aulas estão previstas para começar no dia 12 de setembro e serão realizadas aos sábados pela manhã, até dezembro. Cada encontro terá duração de 45 minutos.