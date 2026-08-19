Prefeitura realiza manutenção em cemitérios públicos, shoppings populares, mercados e outros equipamentos

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), mantém um planejamento de ações permanentes de manutenção em diversos equipamentos públicos. Neste mês de agosto, já realizou 39 ações, distribuídas em 14 bairros. Assim, ocorreram serviços nos shoppings populares, mercados e cemitérios públicos, entre outros equipamentos municipais.

Os cemitérios concentraram o maior número de intervenções, com 11 ações, seguidos pela Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), com 9 ações, e pelos shoppings populares, com 7 ações. Os mercados públicos e outros equipamentos municipais também receberam intervenções durante o período, demonstrando a diversidade das demandas atendidas pela equipe de manutenção da Sedurb.

Entre os serviços executados destacam-se: pintura de muros, paredes, grades, janelas e estruturas internas; instalação de bebedouros, lâmpadas e equipamentos hidráulicos; manutenção de telhados; capinação; limpeza; reparos em instalações elétricas e hidráulicas; além da conservação de praças e demais equipamentos públicos, garantindo melhores condições de funcionamento e atendimento ao público.

Cemitérios – O Cemitério Senhor da Boa Sentença, que fica no Varadouro, e o Cemitério da Penha, localizado na Praia da Penha, receberam serviços de varrição e pintura. No Cemitério São José, em Cruz das Armas, houve instalação de bebedouro e tampa de esgoto. Já no Cemitério Santa Catarina, no Bairro dos Estados, ocorreu a pintura de muros e instalação de bebedouro – também instalado no Cemitério do Cristo.

Shoppings populares – A equipe da manutenção da Sedurb realizou pinturas e manutenção no telhado do Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros, no Centro. Também houve a instalação de 15 lâmpadas no Shopping do Varadouro, além de pinturas em janelas, parede interna e muro externo do Shopping 4&400.

Mercados públicos – Dentro do planejamento de ações, foram realizados serviços de soldagem em tampas de caixa de energia no Mercado do Bairro dos Estados; manutenção hidráulica no Mercado de Tambaú; e reforma do estacionamento de motos no Mercado de Mangabeira, garantindo melhores condições de funcionamento e atendimento ao público.

Cecaf e outros locais – Na Central de Comercialização da Agricultura Familiar, no José Américo, ocorreram serviços de capinação, pintura e instalação de lâmpadas. Na Praça da Paz, no Bancários, houve pintura de bancos e da base da academia ao ar livre. E na Praça Cícero Leite, no Cuiá, foi realizada a instalação de gangorras.

“As ações desenvolvidas no período contribuíram para a melhoria das condições de conservação, funcionamento, segurança e utilização dos equipamentos públicos municipais, reforçando a importância da continuidade das atividades de manutenção preventiva e corretiva para a preservação do patrimônio público e melhoria dos serviços disponibilizados à população”, destacou Severino Batista Júnior, chefe de Manutenção e Zeladoria da Sedurb.