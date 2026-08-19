SESAD realiza Campanha de Multivacinação e Atualização da Caderneta de Vacinação para crianças e adolescentes

A cidade de São José do Seridó realiza, através da SESAD, neste sábado (22), uma Campanha de Multivacinação e Atualização da Caderneta de Vacinação, voltada para crianças e adolescentes do município.





A ação será realizada das 8h às 13h, no Centro de Saúde Maria Fausta, com o objetivo de verificar a situação vacinal e garantir a atualização da caderneta, conforme as vacinas indicadas para cada faixa etária.





Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e o CPF para que a equipe de saúde possa realizar a conferência e identificar eventuais doses que estejam pendentes.





A iniciativa busca fortalecer a proteção de crianças e adolescentes e contribuir para a manutenção da cobertura vacinal em São José do Seridó.