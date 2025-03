Viaduto do bairro de Água Fria entra na reta final de obras na BR-230 — Governo da Paraíba

A construção do Viaduto de Água Fria, em João Pessoa, avança para sua fase final. Com investimentos superiores a R$ 50 milhões, a obra, com 700 metros de extensão, vai interligar o bairro de Água Fria à Rua Presidente Raniere Mazille, no Cristo Redentor, sobre a BR-230 e deve melhorar a fluidez do trânsito, além de facilitar o deslocamento de usuários que trafegam pelos bairros do Cristo Redentor, Água Fria, Ernesto Geisel, José Américo e Rangel.

Para quem precisa acessar pontos estratégicos da cidade, como o Estádio Almeidão, o Centro Administrativo Municipal, a Central de Abastecimento (Ceasa) e a sede da Polícia Rodoviária Federal, a obra promete reduzir o tempo de trajeto e aumentar a segurança viária, beneficiando mais de 85 mil moradores da Zona Sul da capital paraibana.

Mudanças no tráfego – Com três faixas de rolamento no sentido Bayeux e outras três no sentido Cabedelo, o novo viaduto trará mudanças significativas no trânsito da região. Motoristas que saem do bairro Cristo Redentor poderão acessar, com mais segurança e rapidez, os bairros de Água Fria, José Américo e arredores passando por baixo da estrutura. Já quem trafega pela BR-230, continuará com o fluxo livre na rodovia, reduzindo congestionamentos e riscos de acidentes na área.

O governador João Azevêdo tem reforçado a importância da intervenção para a Capital. “É com planejamento e muito trabalho que estamos transformando a mobilidade urbana da Paraíba e preparando nossa infraestrutura para o futuro. Estamos reduzindo distâncias e abrindo novos caminhos para garantir menos tempo no trânsito e mais qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

A entrega do viaduto está prevista para março. Já as obras nas vias marginais da BR-230, como na Rua Diógenes Chianca, devem ser concluídas até o final do ano. Segundo o gestor da obra, engenheiro Francisco Romário, os trabalhos atuais incluem a finalização da pavimentação asfáltica, a aplicação da sinalização horizontal, a instalação das barreiras New Jersey (estruturas de segurança utilizadas para separar fluxos de tráfego) e a reestruturação completa dos dois sentidos da via marginal, que receberá nova pavimentação e obras no sistema de drenagem.

Para Maryanna Ruffo, moradora do Cristo Redentor, o viaduto representa mais agilidade no dia a dia. “Vai me proporcionar uma liberdade que já havia sido retirada com os constantes congestionamentos. Agora, conseguirei chegar pontualmente aos meus compromissos”, afirma. Ela também ressalta a valorização do entorno. “A paisagem vai melhorar com as áreas verdes que estão sendo implantadas e haverá mais segurança e novas possibilidades de tráfego”, completa.

Homenagem – A estrutura receberá o nome de Viaduto Luciano Agra, uma homenagem ao ex-prefeito de João Pessoa. A decisão foi oficializada e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 20 de dezembro do ano passado.