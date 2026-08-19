Sejer realiza sorteio dos confrontos que valem quatro vagas na Copa João Pessoa de Futebol Amador

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), realizou, nesta terça-feira (18), o sorteio dos confrontos do Torneio de Acesso da 17ª Copa João Pessoa de Futebol Amador. A reunião aconteceu na sede da Secretaria, no Centro, e contou com representantes das equipes participantes e integrantes da comissão organizadora.

Nesta temporada, oito equipes disputam quatro vagas na competição principal. Diferentemente da edição passada, quando apenas um confronto foi necessário para completar o número de classificados, desta vez todas as vagas do acesso serão definidas dentro de campo.

O formato será eliminatório, com quatro confrontos em jogo único. Os vencedores garantem classificação direta para a Copa João Pessoa. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis, conforme estabelece o regulamento da competição.

Durante a reunião, além da realização do sorteio, a comissão organizadora repassou aos representantes as principais orientações para os jogos, incluindo as condições de participação dos atletas, horários, uniformes, documentação e demais obrigações das equipes. Os representantes também assinaram o documento confirmando o recebimento das orientações e a ciência das regras para esta etapa.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Joãozinho Neto, destacou que o Torneio de Acesso marca mais uma etapa importante na preparação para a 17ª edição da Copa João Pessoa de Futebol Amador. “Agora entramos em uma nova fase. Reunimos as equipes, realizamos o sorteio e teremos quatro jogos valendo quatro vagas na competição principal. É a oportunidade de esses bairros conquistarem, dentro de campo, o direito de participar da Copa João Pessoa. Nossa expectativa é de bons jogos e, principalmente, de uma disputa organizada, respeitando o regulamento e valorizando o futebol amador da nossa cidade”, afirmou.

Equipes participantes – Estão no Torneio de Acesso: Padre Zé, Prosindi (Mangabeira), Castelo Branco II, Lúcia Braga, Manaíra, Laranjeiras, Bairro dos Ipês e Jardim Itabaiana.

Os quatro jogos que vão definir os classificados ficaram estabelecidos da seguinte forma:

Jogo 1: Jardim Itabaiana x Padre Zé

Jogo 2: Prosind (Mangabeira) x Lúcia Braga

Jogo 3: Manaíra x Bairro dos Ipês

Jogo 4: Castelo Branco II x Laranjeiras

Os quatro confrontos do Torneio de Acesso da Copa João Pessoa de Futebol Amador 2026 serão disputados na Arena da Graça, em Cruz das Armas, nos dias 24 e 26 de agosto.

Na segunda-feira (24), serão realizadas duas partidas. Às 19h30, o Jardim Itabaiana enfrenta o Padre Zé, pelo jogo 1. Na sequência, às 21h30, o Prosind (Mangabeira) encara o Lúcia Braga, pelo jogo 2.

Já na quarta-feira (26), outros dois confrontos completam o Torneio de Acesso. Às 19h30, o Manaíra enfrenta o Bairro dos Ipês, pelo jogo 3. Encerrando a programação, às 21h30, o Castelo Branco II joga contra o Laranjeiras, pelo jogo 4.

Os vencedores dos quatro confrontos estarão oficialmente classificados para a disputa principal da Copa João Pessoa de Futebol Amador 2026.

A competição – A Copa João Pessoa de Futebol Amador é promovida pela Prefeitura da Capital, por meio da Sejer, e reúne seleções representando bairros e comunidades da cidade. A competição é disputada em sistema eliminatório, com partidas em jogo único.

Nesta edição, o campeão receberá R$15 mil, o vice-campeão ficará com R$8 mil e o terceiro colocado receberá R$4 mil, além de troféus e medalhas, totalizando R$27 mil em premiação financeira.

A competição também mantém seu caráter social. Durante o processo de inscrição, cada atleta e integrante da comissão técnica realiza a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados às ações sociais da Prefeitura de João Pessoa.

Equipes já classificadas para a Copa – Nova República, Paratibe, Valentina, Varadouro, Jardim Planalto, Tambaú, Santa Clara, Cruz das Armas, Roger, Bela Vista, São José, Treze de Maio, Ernani Sátiro, Torre, Mangabeira VIII, José Américo, Geisel, Bairro dos Novais, Bairro dos Estados, Jardim Veneza, Esplanada, Alto do Céu, Colinas do Sul, Sonho Meu, São Rafael, Engenho Velho, Altiplano, Mandacaru, Parque do Sol, Funcionários III, Castelo Branco I, Mangabeira 4|5, Rangel, Porto do Capim, Timbó, Distrito Industrial, Cristo, Trincheiras, Mangabeira, Cidade Maravilhosa, Bancários, Funcionários, Jardim das Acácias, João Agripino, Boa Esperança, Portal do Sol, Nova Mangabeira, Novo Geisel, Costa e Silva, Parque Sul, Cidade Verde, Bairro das Indústrias, Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Bessa, Grotão, Colibris, Mussuré, Tambiá e Funcionários II.