Emprego e renda

Prefeitura de João Pessoa firma pactuação para integrar Plano Nacional de Inclusão Socioeconômica

26/06/2023 | 15:00 | 31

O Governo Federal está lançando o novo Plano Nacional de Inclusão Socioeconômica. Em parceria com governos estaduais, prefeituras e empresas privadas, espera-se facilitar o acesso ao emprego para cidadãos que fazem parte do Cadastro Único, beneficiados hoje pelo programa Bolsa Família. O vice-prefeito Leo Bezerra representou o Município durante evento de pactuação, que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O ato aconteceu no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro Tambauzinho.

“É muito importante ter esse trabalho alinhado com o Governo Federal e o Governo do Estado. São várias mãos trabalhando juntas para melhorar a qualidade de vida da população, gerando emprego e renda para quem mais precisa. A Prefeitura tem feito um grande trabalho no combate à fome e pode fazer mais com esta atuação conjunta”, afirmou Leo Bezerra.

O programa pretende facilitar o acesso dos beneficiários do Bolsa Família ao emprego, fazendo a conexão com empresas empregadoras. A ideia é aumentar a renda destas pessoas e reduzir a dependência dos programas de repasse de renda. Durante o dia, o ministro Wellington Dias ainda visita duas empresas na Capital que vão contratar imediatamente cerca de 170 pessoas já como parte do Plano.

“Este é um investimento para tirar as pessoas da situação de pobreza e extrema pobreza, apostando na criação de uma independência do cartão do Bolsa Família, já que estas pessoas passarão agora a ter carteira assinada”, afirmou o ministro.

O governador João Azevêdo destacou que existe mão de obra qualificada que atualmente não possui emprego e integra o Cadastro Único. “Se nós olharmos para este cadastro e entendermos isso, será uma grande contribuição para tirar as pessoas da pobreza. O que estamos fazendo hoje é celebrar isso”, observou.

Durante a solenidade o ministro assinou outros protocolos com o objetivo de combater a fome e promoção da inclusão social. Um deles foi a pactuação para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Leite, iniciativa que estimula as produções de agricultores familiares e beneficia instituições, como hospitais e escolas, por meio do repasse dos alimentos produzidos.