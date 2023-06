OS 6 MELHORES CARROS PARA COMPRAR COM DESCONTOS COM GOVERNO – NOVOS LOTES DE RENEGADE SPORT?

Após o anúncio dos descontos do governo nos carros populares, as concessionárias em todo o Brasil registraram um aumento significativo nas vendas, com um crescimento de 206% apenas na primeira quinzena de junho.

Com a preocupação de que os créditos se esgotem em breve, as marcas já utilizaram 30% do total disponível. Se você está interessado em aproveitar essa promoção, o Portal Roma News apresenta os seis melhores carros com os maiores descontos para você aproveitar.

Renault Kwid Zen

De R$ 68.990 por R$ 58.990

A versão de entrada do Renault Kwid recebeu um generoso desconto de R$ 10 mil, sendo R$ 8 mil provenientes do governo e outros R$ 2 mil da própria fabricante. Com isso, o preço do hatch francês despencou de R$ 68.990 para R$ 58.990 nas concessionárias.

Hyundai HB20 Comfort

De R$ 82.290 por R$ 69.990

Embora seja difícil encontrar um carro hatch na faixa dos R$ 60 mil, o Hyundai HB20 é uma escolha bastante racional. Com o desconto do governo e da marca coreana, o hatch teve seu preço reduzido de R$ 82.290 para R$ 69.990.

Hyundai HB20S Comfort

De R$ 91.890 por R$ 83.890

Se você está em busca de um sedã compacto, na faixa dos R$ 80 mil já é possível adquirir o Hyundai HB20S na versão Comfort. Com um desconto de R$ 8 mil, o preço caiu de R$ 91.890 para R$ 83.890.

Volkswagen Saveiro Robust CS

De R$ 94.490 por R$ 90.190

Para aqueles que precisam de uma picape para o trabalho, há boas notícias. O programa do governo também oferece descontos para comerciais leves, como a Volkswagen Saveiro. Com uma redução de R$ 4 mil, o preço passou de R$ 94.490 para R$ 90.190.

Peugeot 2008 Allure

De R$ 103.990 por R$ 99.990

Jeep Renegade Sport

Dentre os carros populares com descontos oferecidos pelo governo, o Jeep Renegade se destaca como uma excelente opção, pois está com o maior desconto disponível. Com um preço original de R$ 135.000, o Renegade pode ser adquirido agora por apenas R$ 115.990, representando uma redução significativa de R$ 19.010. Essa oferta imperdível proporciona aos consumidores a oportunidade de ter um veículo de qualidade com um preço bastante atrativo. Não perca tempo e garanta já o seu Jeep Renegade com esse desconto especial antes que os créditos se esgotem.

Mas… no entanto, a versão com desconto já se esgotou e atualmente não está mais disponível nas lojas. Não há previsão de novos lotes.

Aproveite essa oportunidade única de adquirir um carro zero quilômetro com descontos significativos. No entanto, é importante ressaltar que os descontos são válidos por tempo limitado, por isso é recomendado entrar em contato com as concessionárias o mais rápido possível para garantir seu veículo com preço reduzido.

