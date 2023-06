Nesta segunda-feira

Seinfra intensifica a manutenção das galerias para evitar alagamentos na Capital

26/06/2023 | 10:00 | 61

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) intensifica os serviços de manutenção das galerias nos locais mais críticos da Capital para evitar pontos de alagamentos durante as fortes chuvas, que acontecem com mais intensidade durante o período do Inverno.

Os serviços de manutenção da iluminação pública são realizados diariamente pelas equipes da Seinfra. A Operação Tapa-Buraco foi suspensa por causa das chuvas.

A manutenção de galerias desta segunda-feira (26) está sendo realizada no Cabo Branco, Tambaú, Bessa, Manaíra, Torre, Centro, Cristo, Tambiá e Quadramares. Os serviços de hoje incluem limpeza de galerias com remoção de entulho em pontos de alagamentos. A Seinfra orienta que o descarte correto do lixo evita a obstrução das galerias, principalmente nos dias de chuva, quando o lixo descartado irregularmente vai direto para a rede de drenagem, provocando pontos de alagamentos.

As equipes de iluminação pública realizam a manutenção nos bairros: João Paulo II; Funcionários II; Bairro dos Novais; Cristo; Rangel; Mandacaru; Padre Zé; Valentina; Gramame; Mangabeira II, III, IV, V, VI, VII e VIII; Tambauzinho; Expedicionário, Roger e Bessa.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, por meio dos canais oficiais, como o call center pelo número 0800 031 1530, a ligação é gratuita e pode ser feita das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira ou pela plataforma Prefeitura Conectada, que fica no site da Prefeitura de João Pessoa.