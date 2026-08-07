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Secretários municipais alinham ações para a realização da Festa de São José 2026

admin1

Na manhã desta quarta-feira (5), secretários e representantes das secretarias municipais de São José do Seridó participaram de uma reunião de alinhamento voltada à organização da Festa de São José 2026.


O encontro teve como objetivo integrar as diversas pastas da administração municipal, promovendo o planejamento conjunto das ações que serão desenvolvidas durante o período festivo. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com o trabalho intersetorial, essencial para garantir uma programação bem estruturada e eficiente.


A atuação integrada entre as secretarias busca assegurar que todos os aspectos da festa sejam planejados de forma organizada, oferecendo segurança, infraestrutura e qualidade nos serviços prestados à população e aos visitantes.


Com o alinhamento antecipado das equipes, a administração municipal pretende proporcionar uma celebração à altura da tradição da Festa de São José, garantindo que o público desfrute de um evento organizado, acolhedor e compatível com a importância da festividade para o município.

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