PCO confirma Camilo Duarte como candidato ao governo da Paraíba – Foto: Reprodução/TV Paraíba.

O Partido da Causa Operária (PCO) confirmou a candidatura de Camilo Duarte ao governo do estado da Paraíba. A decisão foi tomada durante convenção realizada na noite da terça-feira (4), em audiência virtual.

Também durante a convenção, Marcos José (PCO) , conhecido como “Quinho”, foi anunciada como candidato a vice-governador.

Outras candidaturas aprovadas na convenção:

Val Alves (PCO) – Candidata a Deputada Federal;

Latifi Abou Haikal (PCO) – Candidato a Deputado Federal;

Nara Souza (PCO) – Candidata a Deputada Estadual;

Maviael Ribeiro (PCO) – Candidato a Deputado Estadual.

Quem é Camilo Duarte

Camilo Duarte começou sua vida política em 2002, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde se envolveu com o centro acadêmico e o movimento da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR) do Passe Livre.

De acordo com o partido, Camilo se aproximou do PCO devido à “sua coerência ideológica e prática”. Após sua experiência na UFPB, ele se mudou para São Paulo, participou da ocupação da reitoria da USP e militou em várias cidades. Com 22 anos de militância, entrou para os Correios, onde organizou um atividades sindicais.