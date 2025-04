I Paraíba Mineral é sucesso de público e de interação entre os participantes — Governo da Paraíba

Estudantes, professores, industriais, empresários, gestores públicos ligados ao setor mineral e o público em geral se fizeram presentes ao I Paraíba Mineral. O evento, realizado durante dois dias, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), em Campina Grande, reuniu aproximadamente 400 pessoas, superando as expectativas da organização. A abertura ocorreu nessa quinta-feira (3), com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, representando o governador João Azevêdo.

O tema central do evento foi “Oportunidades e Desafios no Contexto da Transição Energética e Produção Sustentável do Estado da Paraíba”, que teve por finalidade promover discussões e compartilhar experiências que impulsionem o avanço do setor mineral no estado, fortalecendo a colaboração entre os diferentes atores envolvidos no processo de transição energética, oportunizando a integração e o diálogo entre governo, indústria, academia e a sociedade em geral.

O secretário Deusdete Queiroga falou da importância do evento para o setor mineral na Paraíba, por se tratar de um setor muito importante que merece e precisa do apoio do Governo. “Reconhecendo esse potencial, o Governo do Estado, por meio da Diretoria de Recursos Minerais e Hidrogeologia (DRMH), tem implementado iniciativas estratégicas para impulsionar o setor. Uma dessas ações é a atualização do mapa geológico da Paraíba, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), visando aprimorar o conhecimento sobre nossos recursos e atrair investimentos. Além disso, estamos trabalhando em conjunto com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e o Consórcio Nordeste para captar recursos federais destinados à pesquisa de minerais críticos e estratégicos. Esses minerais são essenciais para a transição energética e posicionam a Paraíba como protagonista nesse cenário”, ressaltou.

Rafael Meneses, coordenador geral de Tecnologias Setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), falou dos incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor mineral que vem avançando, no sentido de articular pontes entre a academia e o setor produtivo do País.

A superintendente Regional do Serviço Geológico do Brasil, Hortênsia Barbosa, parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa da realização do evento e felicitou os envolvidos na organização do I PBMin. “O SGB se sente honrado em participar desse evento que discute tão importante tema, que é Oportunidades e Desafios no Contexto da Transição Energética e Produção Sustentável do Estado da Paraíba”, disse Hortênsia, destacando algumas ações e iniciativas do órgão para o desenvolvimento do setor no País, no sentido de impulsionar o desenvolvimento do setor mineral, e que a Paraíba está inserida nesta programação pelo seu potencial mineral.

O diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Toledo Cabral, saudou o povo paraibano, “que vem construindo ao longo dos anos um lugar maravilhoso para se viver”. Segundo ele, “a mineração é uma atividade econômica nobre e fundamental para que haja vida humana e desenvolvimento e a nossa mineração é motivo de orgulho e a transição energética não se faz sem mineração e com sustentabilidade. Nisso o Brasil também dá exemplo para o mundo, pois dispõe de uma legislação ambiental moderna e exigente, uma legislação trabalhista moderna e exigente e uma legislação mineral bastante reconhecida e isso faz com que as empresas minerais estejam hoje com elevados níveis de sustentabilidade reconhecido pelo mundo”, destacou Rodrigo Toledo. Ele também parabenizou o Governo do Estado pela realização desse evento.

O diretor de Recursos Minerais e Hidrogeologia do Estado, Marcelo Falcão, avaliou o evento como “muito produtivo, pelo empenho e disposição dos parceiros, bem como pelas discussões de alto nível que resultarão em ações concretas para desenvolver o potencial do setor mineral que é tão grande na Paraíba”.

Também fizeram parte da mesa, além dos citados acima, a secretária de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaella Camaraense; o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, Rangel Júnior, representando o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Cláudio Furtado; o coordenador administrativo da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia da UFCG, Guilherme dos Santos; a diretora do Instituto Federal da Paraíba, Campus de Campina Grande, Ana Cristina Dantas; o presidente Conselho Regional de Engenharia de Arquitetura na Paraíba, Renan Azevêdo; e representando o Sindicato da Indústria de Extração de Minerais Não Metálicos do Estado da Paraíba, Rômulo Hamad.

O evento teve prosseguimento nesta sexta-feira (4) com palestras e painéis sobre temas de interesse do setor mineral, proferidos por especialistas reconhecidos em âmbito nacional, autoridades e gestores do setor e obteve interação da plateia, com sugestões, dúvidas e comentários que tornaram o momento ainda mais dinâmico e rico em conhecimento.

Além das discussões, os participantes puderam visitar os estandes montados na área de entrada da FIEPB, onde órgãos e empresas puderam expor seus produtos, além dos minerais de diversas partes do Estado e do País, expostos por colecionadores, para efeito de estudo com os alunos presentes.

O I PBMin foi uma realização do Governo da Paraíba, por meio da Diretoria de Recursos Minerais e Hidrogeologia (DRMH) da Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (Seirh), em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), com a participação do Serviço Geológico do Brasil do Ministério de Minas e Energia (SGB/MME).

O I Paraíba Mineral teve o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB), da Agência Nacional de Mineração (ANM), da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), do Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea/PB) e da Associação dos Engenheiros de Minas do Estado da Paraíba (Assem/PB).