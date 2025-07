Areia abre Caminhos do Frio com homenagem aos povos tradicionais e recebe jornalistas e influenciadores em Fampress — Governo da Paraíba

A cidade de Areia, localizada no Brejo paraibano, abriu a edição 2025 da Rota Cultural Caminhos do Frio, nessa segunda-feira (30). Com o tema “Celebrando os Povos Tradicionais”, o evento reúne uma ampla programação cultural que se estende até o próximo domingo, dia 6 de julho, com shows musicais, oficinas, trilhas ecológicas, feiras e vivências nos tradicionais engenhos da região.



Para dar maior visibilidade ao evento e aos atrativos turísticos da cidade, foi realizado um Fampress organizado pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde). O grupo reuniu jornalistas, influenciadores digitais e produtores de conteúdo especializados, que participaram de uma programação especial em Areia.

De acordo com Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, a realização do Fampress tem papel estratégico na promoção da rota. “Ao promovermos a vinda de jornalistas, influenciadores e formadores de opinião, conseguimos ampliar significativamente a repercussão do evento e gerar um impacto positivo. Essa exposição qualificada contribui para o aumento do fluxo turístico, valoriza a identidade local e impulsiona a economia criativa do interior paraibano”, destacou.



Entre os destaques da programação durante esta semana, estão as apresentações musicais de Nonato Neto e Bedeu Quirino na sexta-feira, 4. No sábado, 5, a festa continua com Tuareg’s, Nando Cordel e Kiel do Acordeon. O evento ainda promove rodas de conversa com representantes de povos tradicionais, apresentações de dança, oficinas de capoeira, torra de café, show de calouros e o I Festival de Forró Brega. No domingo, será realizada a Mega Trilha Caminhos do Frio, com saída do distrito de Chã de Jardim, encerrando as atividades em Areia.



O Caminhos do Frio é uma iniciativa do Fórum Regional de Turismo Sustentável do Brejo Paraibano, com apoio do Governo do Estado, das prefeituras municipais, do Sebrae e da Fecomércio.



A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, destacou o caráter simbólico e cultural da programação deste ano. “A programação do Caminhos do Frio faz homenagem aos povos tradicionais, que representam a alma da nossa cultura e mantêm vivas as raízes históricas e sociais do nosso estado”, comentou.

Confira as datas e cidades participantes da Rota Cultural Caminhos do Frio:

Areia – 30/06 a 06/07

Pilões – 07/07 a 13/07

Matinhas – 14/07 a 20/07

Solânea – 21/07 a 27/07

Serraria – 28/07 a 03/08

Borborema – 04/08 a 10/08

Remígio – 11/08 a 17/08

Bananeiras – 18/08 a 24/08

Alagoa Grande – 25/08 a 31/08

Alagoa Nova – 01/09 a 07/09