Terceira vítima de acidente entre carro e caminhão na BR-230 morre em hospital de Campina Grande

Acidente entre Juazeirinho e Soledade // Foto: Reprodução TV Paraíba.. Jornal da Paraíba

A terceira vítima do acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-230, entre Juazeirinho e Soledade, no interior da Paraíba, morreu nesta segunda-feira (3). A colisão aconteceu no domingo (2) e deixou outras duas pessoas mortas ainda no local.

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Segundo o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, no Agreste paraibano, a vítima, de 51 anos, deu entrada na unidade em estado gravíssimo e foi encaminhada para a ala de cirurgia geral.

Apesar do atendimento médico, ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de chegar ao hospital.

Relembre o acidente

O acidente entre o carro de passeio e o caminhão aconteceu no domingo (2), na BR-230, entre os municípios de Juazeirinho e Soledade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem e uma mulher que estavam no carro de passeio não resistiram ao impacto e morreram ainda no local.

As identificações das vítimas não foram divulgadas até a última atualização desta notícia. A PRF esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.