ICV inicia Agosto Lilás com oficina de qualificação para atendimento às vítimas de violência

O Instituto Cândida Vargas (ICV) deu início, nesta segunda-feira (3), à programação do Agosto Lilás – campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher -, realizando a oficina ‘Refletir para cuidar: desafios no atendimento às mulheres em situação de violência’. O encontro reuniu profissionais de saúde, residentes, estudantes e preceptores da maternidade em um momento de formação voltado ao fortalecimento do acolhimento e da assistência às mulheres.

A ação também marcou um momento simbólico para o Serviço de Referência em Violência contra Adolescentes e Mulheres (ICVio), que celebra duas décadas de atuação, coincidindo com os 20 anos da Lei Maria da Penha, um dos principais marcos na proteção dos direitos das mulheres no Brasil.

A coordenadora do ICVio, Sandra Garcia, ressaltou que a coincidência entre os 20 anos da Lei Maria da Penha e os 20 anos do serviço reforça a importância da trajetória construída pela instituição no enfrentamento à violência contra a mulher. “Ao longo dessas duas décadas, o serviço tem fortalecido o acolhimento às mulheres em situação de violência e investido continuamente na qualificação das equipes. Iniciar o Agosto Lilás com uma oficina voltada à educação permanente reafirma nosso compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais sensível, humanizado, ético e integrado, garantindo às mulheres um cuidado seguro e de qualidade”, afirmou.

Valmont Varandas, ginecologista obstetra, que implantou o ICVio em 2006 e atualmente compõe o atendimento multidisciplinar ambulatorial das usuárias, destacou a importância do momento. “São momentos como este que reafirmam o compromisso da nossa instituição com o acolhimento qualificado às mulheres em situação de violência sexual e doméstica. Reunimos profissionais que representam o compromisso coletivo de fortalecer, a cada dia, uma assistência cada vez mais humanizada, ética e sensível. Parabéns a essa equipe multiprofissional que, de mãos dadas, dedica-se a minimizar o sofrimento dessas mulheres, oferecendo um acompanhamento contínuo por até seis meses, com foco na promoção do cuidado integral, no fortalecimento da autonomia e na reconstrução de suas trajetórias com dignidade e respeito”, ressaltou.

Oficina – A oficina integra uma série de atividades que serão desenvolvidas dentro da maternidade ao longo do mês. A proposta é fortalecer os espaços de educação permanente, qualificar o processo de trabalho das equipes e ampliar o cuidado humanizado oferecido às usuárias do serviço.

Durante a oficina foram utilizadas metodologias ativas de ensino, com discussão de casos reais de violência sexual e doméstica vivenciados no cotidiano do ICVio. Com base nos fluxos assistenciais e no protocolo institucional, os participantes refletiram sobre o processo de trabalho, promovendo o aprimoramento das práticas de cuidado, o fortalecimento da atuação interdisciplinar e a qualificação da assistência prestada.

A estudante de psicologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Andrezza Leal, destacou a importância da iniciativa para a formação dos profissionais. “A oficina foi maravilhosa. Foi um momento de grande aprendizado, trazendo informações importantes sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência. Reforçou a importância do acolhimento, de uma boa escuta, do respeito e do cuidado humanizado às vítimas, além da necessidade de um atendimento sensível e ético em cada situação”, declarou.