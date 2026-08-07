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Governo federal decreta emergência por estiagem em duas cidades da Paraíba

admin1

O governo federal reconheceu, nesta terça-feira (4), situação de emergência em duas cidades da Paraíba afetadas pela estiagem. A portaria com a lista dos municípios foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

As cidades são Camalaú, no Cariri paraibano, e Catingueira, no Sertão do estado.

Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de infraestrutura danificada.

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