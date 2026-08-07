Leo Bezerra reforça parceria entre Prefeitura e Câmara Municipal na abertura dos trabalhos legislativos

O prefeito Leo Bezerra discursou, nesta terça-feira (4), na abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), defendendo o fortalecimento da parceria institucional entre a Prefeitura e a Casa Napoleão Laureano. Durante a sessão solene, o gestor destacou que importantes avanços da administração municipal são resultados do diálogo permanente e da boa relação construída com os vereadores.

A sessão também marcou o início das atividades legislativas na nova sede da Câmara Municipal, inaugurada no último dia 1º de julho, em um projeto que contou com o apoio da Prefeitura de João Pessoa para sua concretização. No Plenário Humberto Lucena, Leo Bezerra afirmou que o momento vai além da prestação de contas e representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com o Legislativo em favor da cidade.

O prefeito ressaltou que mantém diálogo tanto com vereadores da base quanto da oposição e reafirmou que as portas da Prefeitura permanecem abertas para discutir propostas que contribuam para o desenvolvimento de João Pessoa. Entre as prioridades da gestão, ele ressaltou o avanço do programa de pavimentação para alcançar 100% das ruas da cidade, a reconstrução de todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, a entrega de obras como o novo Largo da Gameleira, parques e praças, a ampliação dos serviços públicos e o fortalecimento das políticas de inclusão para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Esta Casa me deu régua e compasso para, hoje, exercer a função de prefeito de João Pessoa. Tenho a convicção de que seguiremos construindo uma parceria sólida e produtiva, baseada no diálogo e na busca permanente por soluções para os desafios da nossa cidade. Coloco-me, mais uma vez, à disposição da Câmara, não apenas para prestar contas, mas para reafirmar o compromisso de trabalharmos juntos. Prefeitura e Legislativo precisam caminhar alinhados para avançarmos na pavimentação das ruas, na reconstrução de creches e escolas e no fortalecimento da infraestrutura urbana”, destacou Leo Bezerra.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley, também ressaltou a parceria entre os dois Poderes durante seu pronunciamento. Além do apoio da Prefeitura para a construção da nova sede do Legislativo, ele destacou o avanço das obras da futura sede social da Câmara, nos Bancários.

“Estamos concluindo a sede da Associação dos Servidores da Câmara Municipal. Restam apenas a instalação do alambrado do campo de futebol e a conclusão da área da piscina. Será um complexo com quadras esportivas e ampla estrutura de lazer, pensado para valorizar os servidores que contribuem diariamente para o fortalecimento do Poder Legislativo”, afirmou o presidente.