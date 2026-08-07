sexta-feira, agosto 7, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Entregador implora de joelhos, mas tem bicicleta e celular roubados em João Pessoa; VÍDEO

admin1

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um entregador por aplicativo, que não teve a identidade divulgada, se ajoelhou e implorou para não ser assaltado durante uma entrega no bairro do Bessa, em João Pessoa. Mesmo após os pedidos da vítima, o suspeito fugiu levando a bicicleta e o celular usados pelo trabalhador. Veja ação no vídeo acima.

LEIA TAMBÉM:

O crime aconteceu no dia 25 de julho, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (4). No circuito é possível notar que

o entregador, que veste uma camisa preta, aparece apoiando a bicicleta no muro de um prédio enquanto aguardava o cliente para concluir a entrega. Cerca de dois segundos depois, um homem se aproxima e anuncia o assalto, ameaçando a vítima com uma faca.

Após cerca de 10 segundos sob ameaça, o entregador se ajoelha no chão e implora para que o suspeito não leve a bicicleta e o celular. Os dois objetos eram utilizados pelo trabalhador para realizar as entregas.

Mesmo diante do pedido, o assaltante pega os pertences e foge do local. Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado.

Assalto no bairro do Bessa, em João Pessoa // Foto: Reprodução TV Cabo Branco.. Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Governo entrega aceleradores lineares para radioterapia para 5 estados

admin1

Prefeitura de João Pessoa realiza evento para modernização da gestão pública por meio da tecnologia

admin1

Relator deixa caso e revisão de processo de Tibério segue indefinido no TCE-PB

admin1