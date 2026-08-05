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Estação Cabo Branco divulga programação com opções gratuitas de lazer e cultura

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A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está com uma vasta programação para este mês de agosto, incluindo mostra de artesanato, torneio de xadrez, dança e yoga. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.

O espaço, considerado um dos cartões-postais mais importantes da cidade para visitação tanto de turistas quanto dos pessoenses, proporciona ao público uma integração maior com a natureza, disponibilizando uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e do Oceano Atlântico, permitindo ainda a troca de convivência saudável com opções de lazer e cultura para todas as idades.

Além de 20 obras do acesso permanente assinada por 16 artistas para apreciação de quem gosta de arte, com visitação gratuita de terça a sexta-feira e nos finais de semana (sábados e domingos).

Serviço: O espaço destina ainda uma programação especial para as escolas públicas e privadas, bem como para os mais diversos grupos culturais e artísticos, bastando apenas um agendamento de forma prévia, através do link que está no perfil do instagram @estacaocabobranco.

Regras para os visitantes– A visitação à Estação Cabo Branco é gratuita e acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e, nos finais de semana (sábados e domingos), das 10h às 18h. Para as escolas públicas e privadas, bem como para os mais diversos grupos culturais e artísticos, se faz necessário, de acordo com a administração do órgão, um agendamento de forma prévia. O link para agendamento está no perfil do instagram @estacaocabobranco.

Endereço – A Estação Cabo Branco fica localizada na Avenida João Cirilo da Silva, s/n – Altiplano Cabo Branco, João Pessoa.

Programação de agosto:

Mostra de Artesanato

De terça a domingo10h às 18h

Yoga

Dias: 07 e 28 – 16h às 18h

Dança Circular

Dias: 14 e 21 – 16h às 18h

Torneio de Xadrez

Dia: 08 – 14h às 18h

Público: Crianças de 6 a 14 anos (requer inscrição)

Nadja Anjos: Espaço em Movimento

Dia: 15 – 16h às 18h

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