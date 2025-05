Com apoio do Governo da Paraíba, programação da 1ª Expo Alagoinha prossegue até este domingo — Governo da Paraíba

Exposição de animais e produtos, torneio leiteiro e de raças, negócios, gastronomia e cultura integram a programação da 1ª Expo Alagoinha, que foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (30), na Estação Experimental da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer-PB), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap). Os visitantes aprovaram a estrutura do evento e ficaram encantados, em especial, com o contato com os animais bovinos, caprinos e equinos.

A 1ª Expo Alagoinha é uma realização da Prefeitura de Alagoinha, com o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Sedap-PB. O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, comentou que “o evento que já começa grande em sua primeira edição e, certamente, será mais um sucesso do circuito realizado pela Paraíba”. Ele completou: “A Expo Alagoinha é um ambiente de negócios, troca de experiências, lazer e cultura, fruto de parcerias sólidas e importantes”.

A moradora de Alagoinha, Nataniele Nogueira Gomes, afirmou que a visita à 1ª Expo Alagoinha foi surpreendente. “É um programa de lazer, de educação, muito interessante, tanto para os adultos como para as crianças. É a primeira vez que eu venho neste tipo de evento e vou voltar até domingo mais vezes para visitar”, afirmou. Ela levou a filha pequena, que ficou animada com os minianimais: “As vaquinhas, os pôneis, são lindos e encantam as crianças”, comentou.

A estudante Emilly Vitória, de 11 anos, que cursa a 5ª série do Ensino Fundamental do Grupo Escolar José Barbosa de Lucena, do próprio município de Alagoinha, afirmou que visitar a exposição era uma mistura de diversão e aprendizado. “O contato com os animais é o melhor que tem aqui. Eu gostei demais, é uma experiência incrível”.

A diretora da escola, Isabel do Vale, avaliou que levar os estudantes para a Expo Alagoinha “é uma forma de unir estudo e lazer, numa atividade fora da sala de aula. É uma oportunidade para os alunos conhecerem um mundo em que eles têm pouco contato, os animais, os equipamentos agrícolas”. A vice-diretora Suelen Cavalcante completou: “É uma aula completa, prática, também um momento de lazer, unindo o aprendizado com o lúdico”.

Para o produtor rural Edson Lima do Nascimento, que participa da Expo Alagoinha e é do município de Zabelê, o evento possibilita a troca de experiências e negócios. Trabalhando há quatro anos como produtor rural, ele salientou que os eventos do agro são ambientes para expor a criação e os produtos ligados à ovinocaprinocultura, participar dos torneios leiteiros e de raça. “É sempre uma oportunidade de aprender, de fazer negócios. Desde que iniciei a minha criação, eu participo dos eventos”, observou. Na Expo Alagoinha, Edson Lima está expondo 10 animais caprinos, participando do torneio leiteiro e do concurso de raças.



Solenidade de abertura – O secretário executivo do Empreender-PB, Fabrício Feitosa, participou da solenidade de abertura da 1ª Expo Alagoinha. Na ocasião, ele reiterou a importância do programa participar do evento agro. “A gente tem alguns empreendedores participando do evento e, para nós, é motivo de alegria dar esse apoio, testemunhando o nascimento de mais um grande evento na Paraíba”, apontou.

Fabrício Feitosa chamou atenção para as parcerias que permitiram a realização da 1ª Expo Alagoinha: “O nosso carro-chefe, o secretário Joaquim Hugo, que coordena todo esse movimento das feiras e exposições pelo estado, a gente segue essa referência. E junto com a Empaer e outros órgãos do Governo do Estado, o próprio Sebrae-PB, que é um grande parceiro do Empreender Paraíba, a gente segue esse caminho, acompanhando quem já tem experiência nesse movimento de exposições, dando a nossa contribuição”.

O prefeito Alírio Pontes Filho, enfatizou a importância da 1ª Expo Alagoinha para o município, além de exaltar as parcerias, com o Governo do Estado, por meio da Sedap-PB. “A grande importância é a gente poder fazer a exposição em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria da Agropecuária e Pesca, com a Empaer, abraçando esse projeto, que está levantando a agricultura e pecuária do nosso município”, afirmou.

Alírio Filho ressaltou que “a Expo Alagoinha mexe com a cultura e a economia. Muitas pessoas que vieram aqui, antes mesmo da abertura oficial, já se mostraram encantadas cm os animais, com a estrutura, já fizeram até negócio aqui no município”, disse. Ele complementou renovando o compromisso de realizar novas versões do evento nos próximos anos.

O representante da Empaer na solenidade, o agrônomo e diretor de Administração e Finanças do órgão, Jaílson Lopes, destacou que “exposições, feiras, dias de campo e eventos do tipo que, de um modo geral, têm o papel de facilitar a informação ao público em geral, especialmente produtores rurais e agricultores, são sempre importantes para o segmento do agro”. Ele lembrou que as atividades com a 1ª Expo Alagoinha tem o papel de apresentar a tecnologia e a ciência aos visitantes.

Jaílson Lopes destacou que o fato de o evento ser realizado na Estação Experimental da Empaer, criada há mais de 50 anos, tem ainda mais relevância. “É uma estação que tem um histórico muito grande para a Paraíba e o Brasil, muito importante para esses arranjos da bovinocultura, que é justamente o gado sindi e o guzerá, oriundo dessa estação fazenda, que tem um histórico por todo o país”, relatou. Na estação de Alagoinha foram produzidos vários trabalhos científicos sobre a genética animal e a difusão de tecnologias para produtores rurais, criadores, estudantes e técnicos da área.



Programação até domingo – A programação da 1ª Expo Alagoinha tem exposições de bovinos das raças guzerá, sind, gir leiteiro e nelore. Também haverá pista de julgamento de raças, torneio leiteiro de ovinocaprinocultura. O evento conta com palestras, praça da alimentação, mostra de equipamentos e implementos agropecuários e rodada de negócios.

A 1ª Expo Alagoinha prossegue até domingo, dia 1º de junho. Vários shows musicais estão programados. Neste sábado (31), se apresentam, às 17h, Niedson Lua e, às 20h, Flay. Para este domingo, no encerramento da festa, às 17h, haverá apresentação de Sirano e Sirino, enquanto a banda Ferro na Boneca é a atração programada para 20h.

Além do Governo do Estado, a 1ª Expo Alagoinha tem o apoio do Governo Federal, da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Sebrae-PB, Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB) e Banco do Nordeste.