Prefeitura de João Pessoa realiza Festival de Música e revela talentos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), promove a quarta edição do Festival de Música Estudantil, iniciativa que valoriza os talentos musicais dos alunos da Rede Municipal de Ensino e incentiva a cultura, a criatividade e o protagonismo juvenil.

O festival foi desenvolvido em quatro etapas. A primeira consistiu na seleção dos candidatos nas unidades de ensino. Em seguida, 19 estudantes participaram das apresentações classificatórias, das quais foram escolhidos os oito finalistas. A terceira fase envolveu a preparação artística dos selecionados, com orientação vocal do professor Jean Fidelis, além da definição do repertório e da realização de ensaios individuais e coletivos.

A quarta etapa será marcada por uma série de apresentações dos finalistas nas escolas municipais, programadas para os dias 13, 17 e 19 de agosto, permitindo que a comunidade escolar acompanhe de perto o desenvolvimento dos estudantes antes da grande final. O encerramento do festival acontecerá no dia 31 de agosto, às 19h, reunindo os oito finalistas em uma grande apresentação que celebrará o talento e a dedicação dos alunos.

Para o chefe da Seção de Bandas Escolares da Sedec, Rômulo Albuquerque, o festival vai além da competição musical e representa uma oportunidade de transformação na vida dos alunos. “A cada Festival e a cada etapa, testemunhamos a impressionante capacidade e o potencial dos nossos alunos em projetos transformadores. Eles não apenas participam, mas consolidam-se como os verdadeiros protagonistas”, destacou.

Classificados – Os estudantes classificados representam diferentes modalidades de ensino da Rede Municipal. Na categoria Infantil (1º ao 5º ano), participam alunos das Escolas Municipais Joacil de Brito Pereira, Agostinho da Fonseca Neto e Lions Tambaú. Na categoria Juvenil (6º ao 9º ano), os finalistas são das Escolas Anísio Teixeira, Violeta Formiga e Padre Pedro Serrão. Já na Educação de Jovens e Adultos (EJA), os representantes são das Escolas Índio Piragibe e Afonso Pereira.

Mais do que revelar novos talentos, o Festival de Música Estudantil reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com uma educação que integra arte, cultura e desenvolvimento humano, proporcionando experiências que fortalecem a autoestima, a expressão artística e o protagonismo dos estudantes dentro e fora da sala de aula.