Parque Linear da Hilton Souto Maior pode receber nome do empresário José Carlos da Silva Júnior

José Carlos da Silva Júnior, fundador do Grupo São Braz e da Rede Paraíba de Comunicação. (Reprodução)

A Câmara Municipal de João Pessoa recebeu, nesta terça-feira (4), um projeto de lei que propõe dar o nome do empresário José Carlos da Silva Júnior ao novo parque linear construído na Avenida Hilton Souto Maior, entre os bairros José Américo e Mangabeira. A proposta é de autoria do vereador Marcos Vinícius Nóbrega (PDT) e conta com a assinatura de outros 29 vereadores da Casa.

Pelo texto, além de oficializar a denominação do espaço público de “Parque Empresário José Carlos da Silva Júnior”, o Poder Executivo ficará responsável pela instalação da placa de identificação e pelo cadastramento do parque junto aos órgãos competentes.

Na justificativa, os parlamentares destacam que a homenagem coincide com o centenário de nascimento de José Carlos da Silva Júnior, celebrado em junho deste ano. O empresário é reconhecido como fundador da São Braz e um dos principais nomes do desenvolvimento econômico da Paraíba.

“Nada mais justo que homenagear o empresário José Carlos da Silva Júnior por sua contribuição para o fortalecimento da indústria, sua participação na fundação da entidade e o legado construído ao longo de décadas de atuação nos segmentos empresarial, da comunicação e da vida pública, reconhecendo a trajetória de um homem inspirador, que ajudou a moldar a história econômica, empresarial e social da Paraíba”, consta na justificativa do projeto.

A proposta deve tramitar nas comissões antes de ser apreciada em plenário. Após a aprovação deve ser enviada para análise do prefeito Léo Bezerra (PSB).

Centenário de José Carlos da Silva Júnior

José Carlos da Silva Júnior nasceu em Campina Grande, em 16 de junho de 1926. Filho de José Carlos da Silva e Maria Rosa da Silva, formou-se em contabilidade e construiu a vida profissional como empresário nos segmentos de alimentos, comunicação e automotivo.

Em 1982 foi convidado a disputar o cargo de vice-governador na chapa de Wilson Braga pelo Partido Democrático Social (PDS). Na ocasião venceu Antônio Mariz na disputa eleitoral. Quatro anos depois, em 1986, deixou o cargo após a desincompatibilização de Braga, que disputaria uma vaga no Senado Federal pela Paraíba.

Como suplente, assumiu a vaga de senador nos anos de 1996, 1997 e 1999, após licenças de Ronaldo Cunha Lima. Em seus discursos, sempre defendeu melhorias à conjuntura econômica nordestina e brasileira, com destaque para sua atuação como membro da Comissão Especial que estudou as causas da pobreza no país, em outubro de 1999.

Além da atividade política, José Carlos da Silva Júnior também participou ativamente de importantes entidades do setor industrial. Foi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), do Sindicato do Milho, Torrefação de Café e Refinação do Sal do Estado da Paraíba; vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep); diretor da Bolsa de Mercadorias da Paraíba, além de ter integrado os conselhos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Associação Comercial de Campina Grande.

José Carlos da Silva Júnior morreu em março de 2021, aos 94 anos, em decorrência da covid-19.

Legado destacado na Câmara dos Deputados

Além da honraria da Câmara de Campina Grande, o legado de José Carlos da Silva Júnior também foi destacado na Câmara Federal, no dia que marcou o seu centenário. Os deputados paraibanos Raniery Paulino (Republicanos) e Romero Rodrigues (Podemos) usaram a tribuna para destacar a relevância do empresário para o Estado.

Raniery classificou José Carlos como um dos “mais extraordinários paraibanos”, enquanto Romero enfatizou que a vida do empresário foi voltada para o desenvolvimento da Paraíba.

“Sua obra ultrapassa o tempo. Seu legado permanece vivo nas empresas que ajudou a construir, nas oportunidades que criou e, sobretudo, nos valores que sempre defendeu”, disse Romero.

A Câmara de Vereadores de Campina Grande recentemente aprovou uma resolução que concede medalha de honra ao mérito, in memoriam, ao empresário José Carlos da Silva Júnior, fundador do Grupo São Braz e da Rede Paraíba de Comunicação.