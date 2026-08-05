Prefeitura de João Pessoa inicia Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou, nesta segunda-feira (3), a Campanha Nacional de Multivacinação 2026, que é uma estratégia recomendada pelo Ministério da Saúde com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha será realizada até o dia 1º de setembro em todas as salas de vacina da rede municipal, com o ‘Dia D’ marcado para 22 de agosto, quando as equipes intensificarão as ações para ampliar o acesso da população aos imunizantes.

Durante todo o período da estratégia, os profissionais de saúde estarão realizando a avaliação da situação vacinal de crianças e adolescentes, verificando a caderneta de vacinação e administrando todas as doses indicadas pelo Calendário Nacional de Vacinação. Além do atendimento nas unidades de saúde, as equipes também desenvolverão ações de busca ativa, com o objetivo de identificar e resgatar pessoas com esquemas vacinais incompletos, fortalecendo a prevenção e contribuindo para o aumento das coberturas vacinais no Município.

A Secretaria de Saúde de João Pessoa orienta que pais e responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima, levando, preferencialmente, a caderneta de vacinação, além de um documento de identificação da criança ou do adolescente e o Cartão SUS ou CPF. Após a avaliação da caderneta, serão aplicadas todas as vacinas indicadas para cada faixa etária, conforme a necessidade de atualização.

“A Campanha Nacional de Multivacinação representa uma importante oportunidade para colocar a vacinação em dia, garantindo proteção individual e coletiva contra diversas doenças imunopreveníveis, além de contribuir para elevar as coberturas vacinais preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Avanços em João Pessoa – Na Capital, os indicadores de cobertura vacinal demonstram avanços importantes, sobretudo os chamamentos são para fortalecer as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) para diversos imunizantes.

Entre as crianças menores de um ano, as coberturas alcançam 88,81% para Hepatite B ao nascer, 87,26% para BCG, 87,85% para a vacina Pneumocócica Conjugada, 85,92% para a Meningocócica Conjugada, 85,20% para Rotavírus, 84,78% para Poliomielite e 84,30% para Pentavalente, enquanto a vacina contra a Febre Amarela apresenta cobertura de 75,05%.

Aos 12 meses de idade, a primeira dose da Tríplice Viral atinge 89,06%, seguida pelo reforço da Meningocócica Conjugada (87,73%), reforço da Pneumocócica Conjugada (85,57%), reforço da Poliomielite (77,64%), Hepatite A (76,62%), Varicela (74,96%), primeiro reforço da DTP (74,23%) e segunda dose da Tríplice Viral (73,48%).

Já na vacinação contra o HPV, a cobertura acumulada entre adolescentes de 9 a 14 anos é de 46,77%, com maiores índices nas faixas etárias de 11 anos (45,28%), 12 anos (57,06%), 13 anos (51,75%) e 14 anos (53,75%), enquanto as menores coberturas concentram-se entre crianças de 9 anos (21,04%) e 10 anos (52,25%).

“Esses indicadores reforçam a importância da Campanha de Multivacinação, que busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e ampliar a proteção da população. Por isso, alertamos que os pais e responsáveis não podem relaxar no monitoramento e acompanhamento das doses na caderneta e manter sempre em dia a vacina desse público”, completou Fernando Virgolino.

Documentação necessária – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação, documento fundamental para que os profissionais de saúde possam verificar a situação vacinal e atualizar as doses, quando necessário.

Confira o ponto de vacinação mais próximo e mantenha sua caderneta em dia:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes

Influenza: Para toda a população

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes

Influenza: Para toda a população

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes

Influenza: Para toda a população

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes

Influenza: Para toda a população

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes

Influenza: Para toda a população

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes

Influenza: Para toda a população

Novo Atacarejo – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes

Influenza: Para toda a população

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h