Cícero Lucena destaca avanços climáticos e ambientais de João Pessoa e da Paraíba durante apresentação do Atlas Solarimétrico

O prefeito Cícero Lucena disse, nesta segunda-feira (27), que João Pessoa e a Paraíba estão avançando em políticas ambientais, com ações concretas colocadas em prática num ambiente em que a Prefeitura e o Governo do Estado estão alinhadas com esse segmento. O gestor compartilhou algumas das experiências da Capital nesse segmento no evento de apresentação do Atlas Solarimétrico, ferramenta criada pelo governo estadual para identificar as regiões mais promissoras da fonte de energia solar.

A solenidade aconteceu no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados. “Essa visão de futuro do Governo do Estado, esse compromisso não só de gerenciar as questões emergenciais, mas principalmente planejar um futuro onde dê condição, por exemplo, a João Pessoa, que daqui a 15 dias estará dando a ordem de serviço para a troca de todas as luminárias públicas da nossa cidade, que está dando condições de fazer um chamamento de fornecimento de energia renovável para todos os prédios e a iluminação pública da cidade de João Pessoa, que irá permitir, também, a gente começar a trocar nossa frota de veículos por modelos elétricos”, explicou o prefeito.

O Atlas Solarimétrico é uma ferramenta interativa que identifica as regiões mais promissoras da fonte de energia solar, por meio de busca e seleção no mapa georreferenciado e permite simulações de sistemas fotovoltaicos a partir de qualquer local de interesse selecionado. Desse modo, vai auxiliar investidores, consultores, pesquisadores e profissionais da área no desenvolvimento de estudos e empreendimentos com base na fonte solar, e contribuir para consolidar a inserção da Paraíba nos cenários nacional e internacional de investimentos no setor fotovoltaico.

“Essa ferramenta vai permitir que qualquer empresa, no mundo inteiro, possa simular um projeto aqui na Paraíba, sem ter a necessidade de ter custos de deslocamento, de vir aqui. E essa informação, logicamente, além de mostrar toda a potencialidade que o Estado tem para a geração de energia solar, vai permitir isso, que as empresas possam fazer uma simulação, entender que o projeto é viável. Esse Atlas, da forma como está sendo colocado, é uma inovação extremamente importante”, explicou o governador João Azevêdo.