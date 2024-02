Como tirar a carteira de estudante 2024 na Paraíba

A carteira de estudante 2024 já pode ser emitida na Paraíba. Neste ano, o documento custa R$ 30.

Para a garantia de todos os direitos que a carteira de estudante oferece, o estudante precisa ficar atento às entidades credenciadas para a emissão do documento.

Algumas, por exemplo, não oferecem o benefício da meia-passagem intermunicipal. No geral, todas garantem o direito de meia-passagem municipal, meia-entrada em shows, cinema e outros eventos.

Como tirar a carteira de estudante 2024 em João Pessoa

Em João Pessoa, neste ano, nove entidades estão habilitadas para emitir a carteira de estudante 2024, sendo seis para estudantes secundaristas e mais três para universitários.

As entidades que podem emitir a carteira de estudante para secundaristas são:

União dos Estudantes da Paraíba (UEP);

Centro Estudantil Pessoense (CESP-JP);

Federação dos Estudantes Secundaristas da Paraíba (FESP);

Associação Paraibana dos Estudantes Secundaristas (APES);

União Estadual dos Estudantes da Paraíba (UEEP) / com garantia de meia-passagem no transporte intermunicipal;

União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba (UESP), que também emite pelo site www.estudante10.com.br./ com garantia de meia-passagem no transporte intermunicipal;

Para os universitários, a emissão pode ser feita pelas seguintes entidades:

Conselho Universitário de Carteiras (CUC), que também emite pelo site www.estudante10.com.br;

Diretório Central dos Estudantes (DCE);

União Estadual dos Estudantes.

Há dois pontos de atendimento presencial em João Pessoa. Um deles fica localizado na Rua Treze de Maio, nº 49, no Centro. Nele, o atendimento acontece das 7h30 às 17h, de segunda até a sexta-feira. No sábado, o funcionamento é de 8h ao meio-dia.

O outro local de emissão fica localizado no térreo do Shopping Tambiá. O atendimento no local é de 9h às 20h de segunda-feira a sábado.

Como tirar a carteira de estudante 2024 em Campina Grande

O Procon de Campina Grande firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que determina as condições para emissão da carteira de estudante 2024.

Na cidade, a emissão já pode ser feita pelo site www.estudante10.com.br.

Quem solicitar a carteirinha pelo site, pode recebê-la no ponto de atendimento presencial, localizado no Terminal de Integração ou no próprio endereço. Para quem solicitar o serviço de delivery, é cobrada uma taxa de entrega.

No Terminal Integração o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. No sábado, o serviço funciona das 8h ao meio-dia.

Em Campina Grande, também é possível tirar a carteira de estudante 2024 diretamente na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), bloco AC, Bodocongó.

Outra possibilidade é solicitar a emissão do documento em postos itinerantes nas instituições de ensino ou bancárias.

Quer mais detalhes sobre como fazer a carteira de estudante e sobre as aulas em escolas e universidades de João Pessoa e Campina Grande? Acesse a editoria de Educação do Jornal da Paraíba.