Prefeitura de Dona Inês abre inscrições para seleção na rede municipal de ensino

O município de Dona Inês, na Paraíba, está com inscrições abertas em um processo seletivo para contratação emergencial e temporária para a rede municipal de ensino. São disponibilizadas 57 vagas. De acordo com o edital, a contratação tem validade de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis meses.

As vagas disponíveis são para os cargos de professor do ensino médio/magistério e ensino superior (23), motorista (7), auxiliar de serviços gerais (10), cozinheiro (7) e monitor – suporte pedagógico (10).

Confira edital do processo de seleção

As inscrições serão realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, nos dias 3 e 4 de janeiro, das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30.

Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, e-mail, ou fora do prazo estabelecido. Também não poderão realizar inscrição as pessoas que tiveram vínculo com a Prefeitura Municipal de Dona Inês, através de prestação de serviço por contratação, nos últimos doze meses, estabelecido no art 5º da Lei Nº 438/2021.

No momento da inscrição, os candidatos, com deficiência ou não, deverão informar no campo próprio, a condição especial de que necessita para a realização da prova. O candidato será comunicado no caso do não atendimento de sua solicitação.

Também deverá ser informado, se a candidata lactante tiver necessidade de alimentar o filho, de até 6 meses de idade, durante a realização das provas. No dia da prova, a criança deverá estar acompanhada de adulto responsável.

Documentação necessária

No momento da inscrição o candidato deve entregar cédula de identidade, título de eleitor, CPF, comprovante de residência atualizado, CNH “D” (para cargo de motorista), comprovação de escolaridade descrita na ficha de inscrição, currículo (para professor C ensino infantil e anos iniciais do ensino fundamental e professor C anos finais do ensino fundamental), documentação que comprove currículo. No caso do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar.

A inscrição poderá ser cancelada se for verificado o não atendimento de qualquer um dos requisitos fixados pelo edital.

Veja também Concurso do Banco do Brasil: veja como se preparar para a prova

Provas

Os candidatos que tiverem as inscrições homologadas serão submetidos à prova discursiva e entrevista para os cargos de cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, monitor (suporte pedagógico) e motorista.

Os candidatos ao cargos de professor serão submetidos à prova discursiva, microaula, comprovação de experiência no cargo concorrido. Somente serão computados os títulos dos candidatos que estiverem aprovados na microaula.

A prova discursiva será realizada no dia 10 de janeiro de 2023, das 8h às 11h. Já a entrevista, no dia 17 de janeiro no horário das 08h às 11h. Também no dia 17 de janeiro, será realizada a microaula, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

As datas e os horários das provas poderão ser alterados, a depender do número de inscritos ou mesmo por necessidade da Comissão de Seleção para Contratação Emergencial e Temporária. Havendo alterações nas datas previstas serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Dona Inês, novas datas para realização das provas.

Cargos e remuneração

Nível Fundamental – R$ 1.320,00

Auxiliar de serviços gerais – 10 vagas

Cozinheiro (a) – 7 vagas

Motorista – 7 vagas (CNH com categoria mínima D e com no mínimo 12 meses de habilitação)

Nível médio/técnico – R$ 1.320,00

Monitor (suporte pedagógico) – 10 vagas

Nível médio técnico/superior – R$ 2.884,24

Professor(a) ensino infantil e fundamental anos iniciais – 12 vagas (pedagogia ou médio magistério)

Nível superior – R$ 3.845,65

Professor ensino fundamental anos finais

Habilitação em Letras – Língua Portuguesa – 2 vagas

Habilitação em Letras – Língua Estrangeira (Espanhol) – 1 vaga

Habilitação em Letras – Língua Estrangeira (Inglês) – 1 vaga

Habilitação em Matemática – 2 vagas

Habilitação em Ciências ou Biologia – 1 vaga

Habilitação em Geografia – 1 vaga

Habilitação em História ou Filosofia – 1 vaga

Habilitação em Artes – 1 vaga

Habilitação em Educação Física – 1 vaga

A chamada dos candidatos será feita obedecendo a ordem de classificação, até o preenchimento das vagas existentes por ocasião da escolha das vagas.

As listas classificatórias, o resultado provisório e o oficial serão divulgados através do site da Prefeitura Municipal de Dona Inês.

