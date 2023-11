o que esperar dos shows confirmados?

No próximo sábado, 2 de dezembro, a capital paraibana João Pessoa recebe mais uma edição do Campus Festival. Nesta edição, Pitty, Nando Reis e Marcelo Falcão estão confirmados entre as atrações musicais, e devem passar pelo palco do Espaço Cultural José Lins do Rego.

Pitty, que teve participação confirmada no Campus Festival em junho deste ano, deve apresentar no evento a turnê ‘ACNXX‘, realizada em comemoração pelos vinte anos de lançamento do álbum ‘Admirável Chip Novo‘.

Hits como “Teto de Vidro”, “Máscara”, “Equalize”, “Semana que Vem” e “Temporal” estão presentes no repertório, que agita fãs Brasil afora desde março, quando a turnê começou.

Já Nando Reis está viajando o país com a turnê ‘Titãs Encontro‘, com a banda que o projetou no cenário do rock nacional.

Mas, o ruivo deve vir à Paraíba sozinho, e apresentar um repertório repleto de clássicos para agitar o público do Campus Festival.

Recentemente Nando Reis e Pitty fizeram shows pela turnê ‘PittyNando’, onde se juntaram e viajaram por diversas cidades do país com hits. A expectativa dos fãs paraibanos é que eles se juntem no Campus Festival também, mas não há confirmada sobre o aguardado feat.

Outra atração do Campus Festival 2023 é Marcelo Falcão, sucesso com O Rappa. Ele deve ser a última atração a subir ao palco, depois de Nando Reis e Pitty, respectivamente.

Campus Festival 2023

O evento Campus Festival acontece anualmente na capital paraibana João Pessoa. Além de shows, o festival reúne outras atividades culturais, como oficinas e exposições.

Este ano, além da programação cultural há também o Campus Creators. O espaço é destinado a produção e criação independente e conta com palestras de Micha Menezes, Erika Parr, entre outros.

Os participantes do Campus Creators vão participar do evento entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.