Empresário Éder Silva morre aos 39 anos

Por MRNews



O empresário Éder Silva morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) e causou grande comoção entre amigos, familiares e pessoas próximas.

Até o momento, não foram divulgados oficialmente detalhes sobre a causa da morte.

A notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde diversas mensagens de despedida e homenagens começaram a ser publicadas por amigos e conhecidos do empresário.

Comoção nas redes sociais

Após a confirmação da morte, internautas utilizaram as redes sociais para lamentar a perda precoce de Éder Silva.

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Mensagens destacaram a trajetória do empresário, além do carinho que ele mantinha com amigos e familiares.

A morte aos 39 anos gerou surpresa entre pessoas próximas, que prestaram homenagens emocionadas nas publicações compartilhadas ao longo do dia.

Família ainda não divulgou detalhes

Até a publicação desta matéria, familiares não haviam divulgado informações sobre velório e sepultamento.

Também não foram informados detalhes adicionais relacionados às circunstâncias da morte.

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A notícia segue repercutindo entre amigos, empresários e conhecidos que acompanhavam a trajetória de Éder Silva.

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Itaú libera YouTube Premium grátis para clientes Personnalité e Uniclass

O Itaú Unibanco começou a disponibilizar um novo benefício dentro do programa Minhas Vantagens Itaú. Clientes dos segmentos Personnalité e Uniclass já podem resgatar meses gratuitos do YouTube Premium diretamente pelo aplicativo do banco.

O benefício aparece disponível para clientes a partir do Nível 1 no programa e garante acesso aos principais recursos da plataforma premium do YouTube.

Quantos meses grátis cada cliente recebe

Segundo as informações divulgadas pelo banco, o período promocional varia conforme o segmento do cliente:

Clientes Itaú Personnalité: 6 meses grátis

Clientes Itaú Uniclass: 3 meses grátis

Durante o período promocional, os usuários terão acesso a funcionalidades como:

Vídeos sem anúncios

Reprodução em segundo plano

Downloads off-line

Acesso ao YouTube Music Premium

Como ativar o benefício

O resgate pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Itaú.

O passo a passo informado pelo banco é:

Acessar o aplicativo do Itaú Entrar na área “Minhas Vantagens” Selecionar “Benefícios” Procurar a oferta do YouTube Premium no Nível 1 Clicar em “Resgatar benefício”

Após isso, o cliente precisa finalizar o cadastro utilizando um cartão de crédito Itaú válido.

Oferta possui algumas regras

O benefício está disponível apenas para:

Novos usuários do YouTube Premium

Clientes sem assinatura ativa

Pessoas que não tenham assinado o serviço nos últimos 36 meses

O código promocional pode ser utilizado em até 90 dias após o resgate e está limitado a um benefício por CPF.

Assinatura será renovada automaticamente

Após o período gratuito, a assinatura do YouTube Premium será renovada automaticamente no valor vigente do plano individual, atualmente em R$ 26,90 por mês.

O cancelamento pode ser feito a qualquer momento diretamente na plataforma.

Considerando o preço atual do serviço, o benefício pode representar uma economia aproximada de:

R$ 160 para clientes Personnalité

R$ 80 para clientes Uniclass

Itaú amplia benefícios digitais para clientes

Nos últimos meses, o Itaú vem reforçando o programa Minhas Vantagens com novos benefícios digitais, experiências e campanhas voltadas aos clientes dos segmentos de maior relacionamento.

A estratégia acompanha o movimento dos grandes bancos, que vêm ampliando parcerias com plataformas de entretenimento, streaming e benefícios exclusivos para fidelização dos clientes.

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