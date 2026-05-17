Empresário Éder Silva morre aos 39 anos
Por MRNews
O empresário Éder Silva morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) e causou grande comoção entre amigos, familiares e pessoas próximas.
Até o momento, não foram divulgados oficialmente detalhes sobre a causa da morte.
A notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde diversas mensagens de despedida e homenagens começaram a ser publicadas por amigos e conhecidos do empresário.
Comoção nas redes sociais
Após a confirmação da morte, internautas utilizaram as redes sociais para lamentar a perda precoce de Éder Silva.
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Mensagens destacaram a trajetória do empresário, além do carinho que ele mantinha com amigos e familiares.
A morte aos 39 anos gerou surpresa entre pessoas próximas, que prestaram homenagens emocionadas nas publicações compartilhadas ao longo do dia.
Família ainda não divulgou detalhes
Até a publicação desta matéria, familiares não haviam divulgado informações sobre velório e sepultamento.
Também não foram informados detalhes adicionais relacionados às circunstâncias da morte.
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A notícia segue repercutindo entre amigos, empresários e conhecidos que acompanhavam a trajetória de Éder Silva.
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Itaú libera YouTube Premium grátis para clientes Personnalité e Uniclass
O Itaú Unibanco começou a disponibilizar um novo benefício dentro do programa Minhas Vantagens Itaú. Clientes dos segmentos Personnalité e Uniclass já podem resgatar meses gratuitos do YouTube Premium diretamente pelo aplicativo do banco.
O benefício aparece disponível para clientes a partir do Nível 1 no programa e garante acesso aos principais recursos da plataforma premium do YouTube.
Quantos meses grátis cada cliente recebe
Segundo as informações divulgadas pelo banco, o período promocional varia conforme o segmento do cliente:
- Clientes Itaú Personnalité: 6 meses grátis
- Clientes Itaú Uniclass: 3 meses grátis
Durante o período promocional, os usuários terão acesso a funcionalidades como:
- Vídeos sem anúncios
- Reprodução em segundo plano
- Downloads off-line
- Acesso ao YouTube Music Premium
Como ativar o benefício
O resgate pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Itaú.
O passo a passo informado pelo banco é:
- Acessar o aplicativo do Itaú
- Entrar na área “Minhas Vantagens”
- Selecionar “Benefícios”
- Procurar a oferta do YouTube Premium no Nível 1
- Clicar em “Resgatar benefício”
Após isso, o cliente precisa finalizar o cadastro utilizando um cartão de crédito Itaú válido.
Oferta possui algumas regras
O benefício está disponível apenas para:
- Novos usuários do YouTube Premium
- Clientes sem assinatura ativa
- Pessoas que não tenham assinado o serviço nos últimos 36 meses
O código promocional pode ser utilizado em até 90 dias após o resgate e está limitado a um benefício por CPF.
Assinatura será renovada automaticamente
Após o período gratuito, a assinatura do YouTube Premium será renovada automaticamente no valor vigente do plano individual, atualmente em R$ 26,90 por mês.
O cancelamento pode ser feito a qualquer momento diretamente na plataforma.
Considerando o preço atual do serviço, o benefício pode representar uma economia aproximada de:
- R$ 160 para clientes Personnalité
- R$ 80 para clientes Uniclass
Itaú amplia benefícios digitais para clientes
Nos últimos meses, o Itaú vem reforçando o programa Minhas Vantagens com novos benefícios digitais, experiências e campanhas voltadas aos clientes dos segmentos de maior relacionamento.
A estratégia acompanha o movimento dos grandes bancos, que vêm ampliando parcerias com plataformas de entretenimento, streaming e benefícios exclusivos para fidelização dos clientes.
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