Com Matheus Cunha como modelo, Manchester United lança novo uniforme para a temporada 2026/2027

O Manchester United lançou o seu novo uniforme para a temporada 2026/2027. Em estilo retrô, a camisa faz referência aos modelos utilizados pela equipe inglesa na década de 1970, com gola e punhos inspirados no visual da época. E quem esteve presente na divulgação da nova camisa foi o atacante Matheus Cunha, um dos destaques do time na campanha 2025/2026.

Manchester United lança novo uniforme para a temporada 2026/2027. (Foto: Divulgação/Adidas)

Cunha aparece vestindo a versão de manga longa da camisa. Segundo o clube inglês, o uniforme é uma homenagem ao estilo icônico do Manchester United nos anos 1970 e ao título da Copa da Inglaterra conquistado em 1977. O lançamento celebra os 50 anos da conquista.

A estreia do novo uniforme acontece na partida contra o Nottingham Forest, neste domingo (17), pela 37ª rodada da Premier League. O modelo também será utilizado na rodada final da competição, diante do Brighton.

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