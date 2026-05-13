Centro de Línguas Estrangeiras realiza a tradicional Semana Intercultural

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza até sexta-feira (15) a tradicional Semana Intercultural, evento pedagógico colaborativo construído coletivamente entre professores, alunos e toda a equipe pedagógica da instituição.

Neste ano, a programação traz como tema central o “Tour Musical” para os estudantes de Inglês, Espanhol, Francês e Alemão, promovendo uma imersão cultural através da música, das artes e das manifestações da cultura dos países que falam os idiomas estudados. Já os alunos de Libras desenvolverão atividades com a temática “Arte na cultura surda”, valorizando as expressões artísticas, culturais e identitárias da comunidade surda.

Segundo a diretora do Celest, Jéssica Holanda, o principal objetivo da Semana Intercultural é promover interação, comunicação e troca de conhecimentos entre os estudantes dos diferentes cursos oferecidos pela instituição. “O evento proporciona aos alunos uma vivência imersiva e enriquecedora das culturas associadas aos idiomas estudados, fortalecendo a aprendizagem de forma dinâmica, significativa e participativa”, destacou.

As atividades acontecem nos respectivos horários de aula das turmas e contarão com apresentações culturais, exposições, performances musicais, produções artísticas e demais trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ao longo do semestre. O evento envolve adolescentes da Rede Municipal de Ensino e também o público adulto matriculado nos cursos da instituição.

A diretora ressaltou ainda que a Semana Intercultural vai além do aprendizado de estruturas gramaticais e vocabulário. “É uma oportunidade de conhecer tradições, costumes, músicas, manifestações artísticas e aspectos sociais de diferentes culturas. Esse contato com a diversidade cultural estimula a empatia, a cidadania, os direitos humanos, a compreensão intercultural e amplia a visão de mundo dos estudantes”, disse.

Os alunos de Espanhol 4 prepararam uma apresentação sobre a música “Debí sacar más fotos”, do cantor Bad Bunny, mostrado o quanto a música dele representa o amor familiar e como a família faz diferença na vida de cada um e que as fotos devem ser tiradas para que estes momentos sejam eternos.

O aluno Manoel José Gomes da Silva, Espanhol 4, reconhece a importância de vivenciar este momento. “É uma semana muito para nós alunos podermos aprender mais sobre a cultura e a língua dos países”, falou.

Para os professores, o evento representa também um importante momento de culminância pedagógica. “É uma semana de vivência não só para alunos, mais também para os professores. Eu vejo meus alunos aflorando cada vez mais a aprendizagem que eles fazem na sala de aula, ou seja, é intercultural. Além da escrita e oralidade eles aprendem a cultura da região que estão estudando”, disse a professora de Espanhol, Maria José Leandro.

Serviço – O Celest está localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, no bairro Expedicionários, em João Pessoa, e oferece gratuitamente cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras).