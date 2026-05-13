MPF denuncia auditor por irregularidades envolvendo medicamentos e anabolizantes em João Pessoa

Foto: Ascom/MPF. Foto: Ascom/MPF

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou, nesta terça-feira (12), um auditor por sonegação fiscal e posse irregular de medicamentos e munições em João Pessoa. O denunciado foi preso preventivamente a partir das operações Última Fase e Concorrência Simulada.

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As operações foram feitas em 17 de março deste ano, na residência do acusado, localizada no bairro Portal do Sol, na capital paraibana. No momento da operação, o denunciado tentou ocultar provas da Polícia Federal (PF), escondendo celulares e caixas de medicamentos.

Apesar das tentativas, foram apreendidos eletrônicos com impostos irregulares como celulares, tablet, relógio inteligente, drone e caixas de som. Juntamente com os itens, também foram recolhidas 69 garrafas de vinho importado sem comprovação de recolhimento de tributos federais.

De acordo com o MPF, também foram apreendidos medicamentos e substâncias farmacológicas sem registro nos órgãos de vigilância sanitária. Ao todo, a operação recolheu remédios utilizados para emagrecimento e controle de diabetes, além de anabolizantes.

Ainda de acordo com o Ministério, um dos medicamentos apreendidos apresentava indícios de entrada irregular no país, por estar armazenado em frascos. No Brasil, a comercialização desse tipo de substância é autorizada apenas na forma de caneta aplicadora.

Também foram recolhidas 20 munições para arma de fogo calibre 22 e uma pistola do mesmo calibre. Segundo o laudo pericial feito sobre os itens, a arma possuía falhas mecânicas e não estava em condições de realizar disparos.

Após a operação, todos os itens apreendidos foram destruídos, com exceção dos eletrônicos, que foram doados para uso institucional da Polícia Federal.

De acordo com o MPF, o valor total das mercadorias apreendidas foi estimado em R$ 30,8 mil e os impostos não pagos somam R$ 8,1 mil.

Em interrogatório, o suspeito confessou ter feito viagens ao Paraguai para adquirir as mercadorias irregulares. O auditor deve responder pelos crimes de descaminho, posse de medicamentos sem registro na Anvisa e posse irregular de munição de uso permitido. Além disso, o MPF determinou que o suspeito realize o ressarcimento dos impostos sonegados.