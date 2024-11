Destino João Pessoa registra maior aumento de passageiros entre todos os aeroportos da Aena Brasil

13/11/2024 |

18:00 |

27

As ações da Prefeitura de João Pessoa na área de Turismo, ao longo dos últimos quatro anos, têm refletido positivamente no crescimento da movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. De acordo com dados da Aena Brasil – concessionária que administra o equipamento – em outubro deste ano houve um crescimento de 22,5% no movimento, com a passagem de 149.802 pessoas pelos portões de embarque e desembarque, comparado com o mesmo período de 2023. Nos nove meses desse ano, o aumento chegou a 12,4%, com 1.304.814 passageiros passando pelo aeroporto.

O secretário de Turismo de João Pessoa (Setur), Daniel Rodrigues, comemora esses números, que colocam João Pessoa entre os destinos mais procurados pelos turistas de todo o Brasil. “Esses dados refletem o intenso trabalho que a Prefeitura tem feito no segmento do Turismo desde o primeiro dia de mandato do prefeito Cícero Lucena. Nessa gestão, o Turismo passou a ser uma prioridade do nosso projeto de governo e estamos desenvolvendo uma série de ações, como capacitação de agentes de viagens, realização de roadshows e workshops, participação em todas as maiores feiras do país e muita promoção do destino’, pontuou.

Esses dados, conforme a Aena, apontam que o aeroporto paraibano apresentou o maior crescimento de movimentação de passageiros entre todos os 17 equipamentos administrados pela empresa, inclusive, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Além da movimentação de passageiros, o Aeroporto Castro Pinto registrou aumento no volume de cargas, que representa outro indicativo econômico positivo. Houve um crescimento de 38% em outubro deste ano em relação ao do ano passado, com 330 toneladas de produtos.