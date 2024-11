Bonito recebe ônibus escolar por meio do programa Caminho da Escola

Por MRNews



O governo federal — por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) — entregou 24 novos ônibus escolares a Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Caminho da Escola Santana, totalizando R$ 10,9 milhões em investimentos. Bonito foi um dos municípios beneficiados com o veículo, entregue na manhã desta quarta-feira (13) pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A secretária de Educação e Cultura de Bonito, Eliana Fregatto, participou do ato.

O Ministério da Educação está investindo R$ 505 milhões na educação de Mato Grosso do Sul com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com construção de salas, laboratórios, quadras poliesportivas, bolsas estudantis e novos veículos.

Até 2026, o Novo PAC vai financiar 3 mil novos veículos escolares para todo o Brasil, em um investimento previsto de R$ 1,5 bilhão. Apenas em 2024, o MEC está desembolsando R$ 711 milhões para o repasse de 1.500 novos ônibus a estados e municípios, o que vai atender cerca de 147 mil estudantes. Para 2025, mais 1.500 ônibus serão disponibilizados aos entes federativos, por meio de um novo edital, a ser lançado ainda em 2024, que vai beneficiar as novas gestões eleitas no pleito municipal deste ano.

Os veículos a serem entregues nesta edição do programa são de última geração e apresentam 29 mudanças em relação aos modelos anteriores, entre elas: poltronas acessíveis, entradas USB, ar-condicionado, Wi-Fi e rastreamento por GPS. Há, ainda, uma alteração estrutural do chassi dos ônibus estabelecida pelo Proconve P8 (norma que estabelece padrões máximos de poluentes emitidos pelos veículos automotores) que trocou o sistema Euro 5 pelo Euro 6. A novidade atende a exigências no controle das emissões de gases poluentes e de ruído para novos veículos automotores pesados de uso rodoviário.

Caminho da Escola – Criado em 2007, o Programa Caminho da Escola objetiva garantir, prioritariamente, o acesso diário e a permanência de estudantes residentes em áreas rurais e ribeirinhas nas escolas públicas de educação básica de difícil acesso. O programa oferece ônibus, embarcações e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego nessas regiões, sempre visando à segurança e à qualidade do transporte escolar. A responsabilidade da aquisição dos veículos é de gestores estaduais, distritais e municipais.