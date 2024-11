Guarani está de volta à Série C; relembre “martírios” de Fluminense, Bahia e Bugre na Terceirona

O segundo clube rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série C do ano que vem foi conhecido nessa terça-feira. Depois do Brusque, que selou a queda na segunda-feira, foi a vez do Guarani garantir a sua vaga na Terceira Divisão do futebol nacional no ano que vem, após empate sem gols com o Amazonas. Assim, a Série C vai voltar a ter um campeão brasileiro em seu rol de participantes em 2025.

É um retorno também do próprio Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. A última vez que o clube disputou a Terceirona foi em 2016. Em 2025 será a sétima vez que o Bugre vai disputar a competição nacional.

O clube paulista não é o único campeão brasileiro da Primeira Divisão a chegar ao “inferno” da Série C. Além do Guarani, Bahia e Fluminense também disputaram a competição. O tricolor carioca disputou apenas uma vez, quando enfrentou a sua maior crise da história. Em 1999, o clube jogou a Série C e logo saiu, conquistando o título daquela edição.

Já o Bahia disputou a competição em duas ocasiões. O clube caiu em 2005 para a Série C. Disputou a Tarceirona em 2006 e 2007. Ou seja, ficou dois anos na Série C. Só subiu em 2007, quando se sagrou vice-campeão do campeonato. Depois, assim como Fluminense, não voltou mais.

Bahia e Guarani encontraram paraibanos

Nas duas ocasiões em que o Bahia jogou a Série C, o Tricolor de Aço encarou clubes paraibanos. Em 2006 e em 2007 a Terceira Divisão era a divisão mais inferior do futebol brasileiro, visto que a Série D só nasceu em 2009.

Favoritíssimo ao acesso em 2006, o Bahia enfrentou o Treze quatro vezes. O clube primeiro encontrou o Galo da Borborema na 2ª fase, no Grupo 19. O Alvinegro venceu o Bahia por 2 a 1 no Amigão e perdeu para o Tricolor por 2 a 1 na Fonte Nova, na última rodada da fase. Os dois clubes avançaram para a terceira fase, quando foram para chaves diferentes.

Os dois times seguiram bem na terceira fase e passaram, se encontrando novamente na fase final, o octogonal final, de pontos corridos, que decidira o acesso. O Galo venceu novamente no Amigão, dessa vez por 2 a 0. Na Bahia, agora em Camaçari, no Estádio Armando Oliveira, o Tricolor venceu o Treze por 3 a 1.

No fim das contas, nem Treze nem Bahia subiram. O clube baiano terminou a fase final em sexto, enquanto o Treze ficou em oitavo. Aquele torneio foi disputado por 64 clubes e só quatro subiram de divisão.

No ano seguinte, mais um encontro do Bahia com o futebol paraibano. E logo com dois clubes. O Bahia jogou contra o Nacional de Patos e contra o Atlético de Cajazeiras, os dois representantes da Paraíba naquela Série C, disputada novamente por 64 times e dando apenas quatro vagas para a Série B.

O Tricolor de Aço encontrou os dois paraibanos primeiro na segunda fase, no Grupo 19, que tinha Nacional de Patos, Atlético de Cajazeiras e Linhares-ES, além, claro, do Bahia. Diante do Alético de Cajazeiras, o clube baiano venceu as duas: 3 a 0 no Perpetão, em Cajazeiras, e 3 a 1 na Fonte Nova. Contra o Nacional de Patos, jogo duro. A ida foi 2 a 0 na Fonte Nova. A volta no José Cavalcanti, foi 2 a 1 para o Canário, em Patos.

Como Bahia e Nacional de Patos avançaram juntos na chave para o octogonal final, os dois clubes novamente se enfrentaram em mais duas partidas. Na Paraíba, dessa vez em Campina Grande, no Estádio Amigão, o Nacional de Patos empatou com o Bahia por 1 a 1. Na volta, na Fonte Nova, 3 a 0 para o Bahia, que naquele ano terminou na segunda colocação do torneio e subiu para a Série B, saindo da Série C para, até hoje, nunca mais voltar. O Nacional de Patos terminou em oitavo e não subiu de divisão, a exemplo do Treze, no ano anterior.

Essa foi a história do Bahia. Outro que também enfrento o futebol paraibano na Série C foi o Guarani. Em 2008, ano que o Bugre subiu de divisão, após ter caído pela primeira vez para a Terceira Divisão em 2006 e ter disputado o torneio em 2007, e ano também que o Campinense também conseguiu o acesso, o clube paulista e a Raposa se enfrentaram duas vezes na fase final da competição, no octogonal.

No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, empate por 1 a 1. Na volta, no Estádio Amigão, um empate sem gols que aproximou os dois clubes do acesso, o que viria acabar a acontecer na última rodada. Essa foi a última vez que um campeão brasileiro da elite jogou contra um paraibano na Série C. Isso deve voltar a acontecer em 2025. Caso seja mantido o formato da Série C deste ano para o ano que vem, o Botafogo-PB vai jogar diante do Guarani na Terceirona.

