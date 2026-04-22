Conheça Everaldo Marques, narrador da Globo nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

O narrador Everaldo Marques será o responsável por comandar, na TV Globo, as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. A escolha foi anunciada nesta sexta-feira (17) e ocorre após o afastamento de Luís Roberto das narrações para tratar uma neoplasia na região cervical.

+ Everaldo Marques narrará os jogos da seleção na TV Globo

Everaldo Marques narrará os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Globo/João Cotta)

Natural de São Paulo, Evê iniciou a carreira nos anos 1990 e construiu uma trajetória sólida no jornalismo esportivo, com passagens pela Jovem Pan, TV Cultura e ESPN Brasil, onde permaneceu por cerca de 15 anos. Na emissora, destacou-se principalmente nas transmissões de ligas norte-americanas como a NFL e a NBA, conquistando reconhecimento do público pela versatilidade.

Em 2020, o narrador seguiu para o SporTV, ampliando sua presença dentro do Grupo Globo. A partir daí, passou a participar também de transmissões na TV aberta, narrando grandes eventos esportivos, como Olimpíadas e a Copa do Mundo, além de criar bordões como “você é ridículo”, usado para enaltecer um atleta. Agora Evê terá a missão de ser a principal voz nos jogos do Brasil.

Narrar os jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é um sonho de criança, desde quando eu brincava de narrar partidas de futebol de botão. Esse é o topo da montanha que vou poder alcançar agora. Uma oportunidade que chega em circunstâncias que mexem muito comigo. Everaldo Marques

Everaldo Marques substituirá Luís Roberto nas narrações da seleção. (Foto: Globo/João Cotta)

Na Copa do Mundo, ele terá o maior desafio da carreira ao narrar os jogos da Seleção Brasileira na TV Globo. A estreia do Brasil no torneio está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), e contará também com Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Júnior na equipe de transmissão.

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