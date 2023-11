Paraibanos são reconhecidos no maior prêmio da publicidade argentina com projeto contra a violência digital de gênero

A designer Ingrid Herculano e o redator publicitário Lucas Magalhães, ambos paraibanos, foram reconhecidos no maior prêmio da publicidade argentina, o Diente, promovido pelo Círculo de Creatividad Argentina. Eles foram reconhecidos com a prata na categoria Estudantes – Ideia Digital.

A festa de premiação aconteceu na noite desta terça-feira (28), em Buenos Aires.

Os paraibanos desenvolveram um projeto hipotético baseado no briefing lançado para outra premiação, os prêmios Obrar, em que também são finalistas. O briefing da premiação esse ano era sobre violência digital de gênero, e o objetivo era conscientizar ou resolver, por meio de marcas, problemas que mulheres ou pessoas não-binárias enfrentam na internet. O projeto foi também adaptado para o Diente, que tinha tema livre.

“Fizemos um projeto para o Google Meet, a partir de dados que mostravam a discrepância das interrupções durantes chamadas de vídeo”, explicou Ingrid.

O projeto foi intitulado “Meeterrupt”. A ideia seria detectar, por meio de inteligência artificial, homens que estejam interrompendo mulheres ou pessoas não-binárias em chamadas de vídeo. Esses homens seriam notificados pelo Google Meet e, se persistirem, seriam eles próprios interrompidos.

A sugestão é que, no final de toda chamada, os usuários recebam um relatório sobre suas próprias interrupções.

“Chegamos na Argentina em junho, com um espanhol básico que vem se aperfeiçoando através da vivência. Fazer o curso em um idioma que não dominamos foi muito desafiador, especialmente enquanto profissionais de comunicação, mas demos o nosso jeitinho e aprendemos muito. Nossos colegas e professores nos ajudaram muito com a língua e até com a locução do vídeo. Ficamos emocionados ao ver que nossa ideia superou as fronteiras e ainda estamos muito surpresos por termos ganhado uma prata no maior prêmio de criatividade do país”, disse Lucas Magalhães.