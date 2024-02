Profissionais da Educação participam da 12ª Jofem com a participação da secretária executiva do MEC

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza nos dias 1, 2 e 5 de fevereiro a 12ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem). A abertura acontece no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções, a partir das 8h. Participam do evento professores, especialistas, readaptados e gestores das escolas e Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs) da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

O tema principal da 12ª Jofem é ‘Por uma educação de qualidade com equidade: práticas curriculares para a garantia da aprendizagem’.

“Com este olhar para a equidade educacional, a Jofem dá voz aos profissionais que estão no ‘chão da escola’ para falar de seus saberes e de suas práticas, e convida pesquisadores e estudiosos do campo da educação para este diálogo. Desta forma, a programação está composta por conferências, palestras, relatos de experiências pedagógicas, minicursos e apresentações de trabalhos acadêmicos”, disse a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação da Sedec (Degef) e coordenadora da Jofem, professora Drª Clévia Carvalho.

Durante a abertura haverá uma apresentação cultural do grupo de dança formada pelos alunos da Escola Municipal Profª Anayde Beiriz.

Conferências – Neste primeiro dia, durante a manhã, a conferencista será a secretária executiva do Ministério da Educação, Profª. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho. As mediadoras serão a secretária da Educação de João Pessoa, América Castro, e a secretária executiva, Luciana Dias.

No turno da tarde, que terá início às 13h, o tema da segunda conferência será ‘Equidade e Justiça Social na garantia do direito à Educação Escolar: a pedagogia antirracista por dentro da sala de aula’. A conferencista será a ex-ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Profª. Dra. Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais. A mediação será feita pelo Prof. Dr. Lucian Souza da Silva, da Sedec.

Mesas redondas – No segundo dia haverá mesas redondas presenciais no Espaço Gospel Sul, localizado à Rua Walfredo Macedo Brandão, 1030, no Jardim Cidade Universitária, com também virtuais que poderá será assistida pelo canal do JPEd: https://www.youtube.com/@JPEdusedec.

Encerramento – Na segunda-feira (5), também no Espaço Gospel Sul, acontecerá a palestra presencial cujo tema será ‘Metodologias ativas, abordagem STEAM e Inovação Pedagógica’. A palestrante será a Profª. Drª. Emilly Fidelix, da Universidade Federal de Santa Catarina.

Ainda no último dia serão ofertados 26 minicursos, distribuídos em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, sobre inclusão na educação infantil, literatura infantil, caminhos pedagógicos para uma educação antirracista, cultura maker no cotidiano escolar, entre outros assuntos.

No turno da tarde haverão 80 relatos de experiências, organizados em 19 temáticas, feitos pelos professores sobre suas práticas na educação infantil, Educação de Jovens e Adultos, leitura, escrita, matemática.